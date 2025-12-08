VP denuncia traslado a Tocuyito de preso político Aldo Roso  

El partido Voluntad Popular demandó este lunes 8 de diciembre una medida humanitaria para el preso político Aldo Roso, quien fue traslado de la sede de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara a la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo.

“Desde Voluntad Popular exigimos una medida humanitaria inmediata, que permita una intervención quirúrgica para que Aldo pueda estar acompañado por su familia mientras recibe atención médica adecuada”, señaló VP en una publicación en X.

La coalición política advirtió que Roso padece varicocele y una hernia inguinal que debido a la falta de atención médica degeneró en un tumor.

“Hace un mes presentó un segundo episodio de sangrado por la orina, acompañado de fiebre y una profunda debilidad”, expuso VP.

Para el partido, la presencia de Roso en la prisión carabobeña representa un peligro por tratarse de unos de los recintos penitenciarios con peores condiciones en el país.

“Lo decimos de forma responsable; esto pone en riesgo inminente su vida. En Tocuyito es imposible preservar la salud de un adulto mayor con su cuadro clínico”.

VP aseguró que luego de una revisión médica forense, profesionales ordenaron el traslado urgente de Roso a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente.

“Pero las autoridades se han negado reiteradamente a autorizar el procedimiento. Hoy la vida de Aldo está en manos del régimen y lo hacemos responsable de lo que pueda sucederle”.

El miembro de VP fue detenido el 4 de julio de 2024, cuando comenzó la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de ese mes.

El partido pidió entonces a la comunidad internacional hacer todo lo posible para poner fin a esta “táctica macabra que solo cobra la libertad de personas inocentes”.

La ONG Foro Penal denunció este sábado 6 de diciembre la muerte bajo custodia del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien llevaba más de un año preso y aislado.

Con el fallecimiento de Díaz, ya son siete los presos políticos que han muerto en prisión luego de las presidenciales del 28J de 2024.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.