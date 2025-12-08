Vente DDHH: En noviembre cada 19 horas un venezolano fue detenido por motivos políticos

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) denunció que en el mes de noviembre, cada 19 horas un venezolano fue detenido por motivos políticos.

A través de su cuenta en X el comité señaló que el mes pasado 37 venezolanos fueron “secuestrados” por el gobierno de Nicolás Maduro.

“En Venezuela no detienen: secuestran. No investigan: desaparecen. No protegen: asesinan. Cada uno de estos 37 nombres es una vida arrancada de su familia por un sistema que castiga la disidencia y la defensa de la democracia“, se lee en el post.

Octubre represivo

El balance correspondiente al mes de octubre tampoco fue satisfactorio. El décimo mes del año fue considerado como el más represivo de 2025.

Aunado a las tácticas utilizadas luego de las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024 -detenciones arbitrarias y el silenciamiento de voces críticas- el gobierno de Nicolás Maduro ha refinado su estrategia de opresión para desarticular a la oposición.

El Comité Nacional de Derechos Humanos de Vente Venezuela reportó que al menos 54 personas fueron detenidas arbitrariamente en ese mes, lo que equivale a una detención cada 15 horas.

El comité precisó que de los 54 detenidos en el mes de octubre, 24 formaban parte del partido político Vente Venezuela (liderado por María Corina Machado), 8 pertenecen a otros partidos de oposición, 14 son civiles y los otros 8 fueron liberados.

De acuerdo con la ONG Espacio Público, en octubre se registraron 17 violaciones a la libertad de expresión. Según la organización, hubo 11 actos de intimidación, dos de hostigamiento judicial y dos de censura.

En lo que va de 2025, la ONG ha documentado un total de 192 violaciones a la libertad de expresión, principalmente intimidaciones (61), censura (52) y hostigamiento judicial (25).

“Asedio quirúrgico”

El coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela explicó que en enero de 2025 el “secuestro masivo” de disidentes era lo más implementado, pero nueve meses después, se consolidaron dos asedios “brutales” para terminar de fragmentar a la disidencia.

El primero es la consolidación del método Sipenhaft -práctica usada en la Alemania nazi para encarcelar y hostigar a familiares de perseguidos políticos- como una política de Estado para “inducir la autocensura masiva mediante una ‘ingeniería del miedo’ para implosionar a la disidencia desde adentro”.

El segundo asedio identificado tiene que ver con el origen de las detenciones, pues provienen de investigación e inteligencia. “El régimen está usando su aparato social y de seguridad para desarticular la mente crítica del país, no sólo para dispersar protestas”, afirmó en declaraciones a Runrun.es Orlando Moreno, coordinador nacional de Vente DDHH.

Agregó que el gobierno madurista está atacando directamente “a los pilares de la disidencia organizada”.

Para el mes de octubre, Vente Venezuela tenía 144 presos políticos -entre miembros, activistas y sociedad civil- una cifra mayor en comparación con otros partidos políticos como Voluntad Popular (25) y Primera Justicia (15).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

