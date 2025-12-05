Solo aerolíneas venezolanas operan rutas internacionales desde Venezuela este #5D

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía mantiene sus operaciones este viernes sin registrar un solo vuelo de aerolíneas extranjeras, a dos semanas de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que catalogó el espacio aéreo venezolano como “potencialmente peligroso”.

La retirada de las aerolíneas internacionales ha dejado este viernes al principal terminal aéreo del país con solo nueve despegues internacionales activos, todos operados por líneas venezolanas: Laser Airlines, Venezolana, Turpial Airlines, Avior, Estelar y Conviasa. Las rutas autorizadas mantienen conexiones hacia Curazao, Bogotá, Panamá y Moscú. Las llegadas reflejaron el mismo escenario, con operaciones únicamente desde Cuba, Curazao, Colombia y Panamá.

Como se recordará, las aerolíneas internacionales suspendieron temporalmente sus operaciones en territorio venezolano, lo que condujo a la autoridad aeronáutica nacional, el INAC, a revocar permisos de vuelo a Iberia, Avianca, TAP, Latam Colombia, Turkish Airlines, Gol y Air Europa. La crisis aérea también afectó rutas con España y derivó en nuevas suspensiones anunciadas por las aerolíneas Wingo, Satena, Copa Airlines y Boliviana de Aviación, que no han sido, por ahora, objeto de sanción por parte del INAC.

Esta semana, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) aseguró que espera reactivar “algunas rutas” en las próximas 48 horas, sin detallar cuáles compañías volverían a operar ni si existen garantías adicionales de seguridad para el reinicio de actividades.

Fuentes extraoficiales vinculadas al holding de Copa Airlines y Wingo confirmaron que la suspensión de sus operaciones podría extenderse más allá del 12 de diciembre, escenario que, según advierten, incrementa la probabilidad de que el gobierno venezolano termine por revocar definitivamente los permisos de ambas líneas aéreas.

Las seis aerolíneas venezolanas que ofrecen vuelos internacionales desde Venezuela son:

Desde el Aeropuerto de Valencia:

Turpial Airlines: Bogotá (Colombia).

Desde el Aeropuerto de Maiquetía:

Avior Airlines: Panamá, Bogotá, Curaçao (con conexión posterior hacia Miami)

Laser Airlines: Bogotá, Panamá, Curaçao (también utilizado como enlace hacia Miami).

Estelar: Panamá

Venezolana de Aviación: Panamá

Conviasa: Barbados, Cancún y Santa Lucía (México), Guangzhou (China), La Habana y Varadero (Cuba), Managua (Nicaragua), Moscú y San Petersburgo (Rusia).

Este jueves trascendió que representantes de las aerolíneas venezolanas Láser, Avior y Turpial sostuvieron un encuentro con representantes del ente aeronáutico de Colombia, con la idea de aumentar las frecuencias de vuelo de estas tres aerolíneas y garantizar la demanda de salida hacia Bogotá, ahora no solo como destino final, sino como puente aéreo.