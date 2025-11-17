Viaje de Machado a Oslo sigue siendo una incógnita

A poco menos de un mes para la ceremonia de entrega de los premios Nobel, se desconoce si la líder opositora María Corina Machado viajará a la ciudad noruega de Oslo para recibirlo.

El pasado viernes 14 de noviembre, el Comité del Nobel expuso que la venezolana se trasladará a Europa para recibir el galardón el venidero 10 de diciembre.

“Se trata de un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”, dijo el líder del Comité, Jorge Watne Frydnes.

“Esperamos que pueda regresar y continuar el importante trabajo en Venezuela”, agregó.

El equipo de la ganadora del premio en su edición 2025 señaló que el reconocimiento es un tributo a un pueblo entero que “resistió con valentía”.

“Por las madres que esperan, por los hijos que faltan, por los presos que miran el sol entre barrotes, por los que partieron dejando promesas, por los que luchan sin descanso. Cuando pronuncien el nombre de María Corina en Oslo, sabremos que el Nobel será un tributo a un pueblo entero que resistió con valentía. El Nobel es tuyo y mío. El Nobel es de todos. El Nobel es de Venezuela. El Nobel es nuestro”, expresó su equipo en redes sociales.

En octubre de este año, Machado declaró al diario noruego Dagens Næringsliv que para poder viajar a ese país nórdico, Venezuela debía ser libre y agregó que mientras Nicolás Maduro estuviese en el poder no podía dejar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad.

Según el programa de actos del Nobel de la Paz, difundido por el comité noruego a principios de este mes, Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, estará presente el día 9 de diciembre en la tradicional rueda de prensa del ganador del premio en el Instituto Nobel de Oslo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.