Periodistas tras las rejas: Luis López y Gabriel González cumplieron 17 meses detenidos

Los periodistas Luis López y Gabriel González cumplieron 17 meses detenidos. Los comunicadores trabajaban en medios digitales independientes y fueron detenidos antes de elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024.

Luis López, periodista del Diario La Verdad de Vargas (65), cumplió 17 meses tras las rejas este 14 de noviembre. Fue arrestado cuando se dirigía a Caraballeda, en La Guaira, a cubrir una protesta y la detención del activista juvenil Jean Carlos Rivas.

A través de su cuenta en X, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, calificó de arbitraria la detención y afirmó que responde “a un patrón de represión contra la prensa”.

López permanece fue recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, en Caracas. La fiscalía lo acusó de los delitos de incitación al odio y asociación para delinquir.



El 12 de abril de 2025 lo trasladaron a la cárcel El Rodeo, ubicada en Guatire, estado Miranda, sin que sus familiares fueran notificados.

El CNP advirtió que López atraviesa problemas de salud. Padece hipertensión, afecciones estomacales y problemas de columna. Estas enfermedades se agravan debido a las precarias condiciones carcelarias.

En reiteradas ocasiones los familiares del periodista han exigido al Estado venezolano su excarcelación, pues aseguran que no cometió ningún delito.



#14Nov #Hoy El periodista Luis López cumple 17 meses arbitrariamente detenido desde el #14Jun2024. ❌ Su único "delito": cubrir una protesta en #LaGuaira. Su delicado estado de salud se agrava en prisión. ¡Esto es un patrón de represión a la prensa! #LiberenALuisLopez pic.twitter.com/JKwX7ddrNC — CNP Caracas (@CNPCaracas) November 14, 2025

Por su parte, Gabriel González fue detenido “arbitrariamente” el 17 de junio, según informó el Colegio Nacional de Periodistas a través de su cuenta en X.

“Su delito ser parte del equipo de prensa de la agrupación política Vente Venezuela .¡La justicia no puede esperar!”, expresó el CNP.

#16Nov El comunicador Gabriel González cumple 17 meses detenido arbitrariamente desde el #17Jun2024. Su "delito" ser parte del equipo de prensa de la agrupación política Vente Venezuela .¡La justicia no puede esperar! #LiberenAGabrielGonzalez #DDHH pic.twitter.com/S6Ghz9w29f — CNP Caracas (@CNPCaracas) November 16, 2025

González es miembro del equipo de prensa del partido Vente Venezuela que lidera María Corina Machado, permanece detenido en El Helicoide. Fue detenido sin orden judicial ni garantías del debido proceso. Le imputaron los cargos de incitación al odio y asociación para delinquir.

En Venezuela, al menos 19 periodistas y trabajadores de medios de comunicación permanecen privados de libertad, mientras que otros 12 enfrentan procesos judiciales bajo medidas cautelares, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

*Con información de EP

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

