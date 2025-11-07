Octubre represivo: de la protesta a la persecución quirúrgica

El mes de octubre se consolidó como el más represivo en lo que va de 2025. Aunado a las tácticas utilizadas luego de las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024 -detenciones arbitrarias y el silenciamiento de voces críticas- el gobierno de Nicolás Maduro ha refinado su estrategia de opresión para desarticular a la oposición.

El Comité Nacional de Derechos Humanos de Vente Venezuela reportó que al menos 54 personas fueron detenidas arbitrariamente en octubre, lo que equivale a una detención cada 15 horas.

El comité precisó que de los 54 detenidos en el mes de octubre, 24 forman parte del partido político Vente Venezuela (liderado por María Corina Machado), 8 pertenecen a otros partidos de oposición, 14 son civiles y los otros 8 fueron liberados.

El último balance de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) publicado el 28 de octubre, contabilizó 875 detenidos por motivos políticos, 83 de ellos son extranjeros, cuatro son adolescentes y se desconoce el paradero de 61.

El recrudecimiento de la represión en Venezuela “ha evolucionado”, según Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV). Para él, actualmente la represión no se centra en contener las protestas sino en “desarticular a la oposición de raíz y destruir la voluntad individual”.

De acuerdo con la ONG Espacio Público, en octubre se registraron 17 violaciones a la libertad de expresión. Según la organización, hubo 11 actos de intimidación, dos de hostigamiento judicial y dos de censura.

En lo que va de 2025, la ONG ha documentado un total de 192 violaciones a la libertad de expresión, principalmente intimidaciones (61), censura (52) y hostigamiento judicial (25).

“Asedio quirúrgico”

El coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela explicó que en enero de 2025 el secuestro masivo de disidentes era lo más implementado, pero nueve meses después, se consolidaron dos asedios “brutales” para terminar de fragmentar a la disidencia.

El primero es la consolidación del método Sipenhaft -práctica usada en la Alemania nazi para encarcelar y hostigar a familiares de perseguidos políticos- como una política de Estado para “inducir la autocensura masiva mediante una ‘ingeniería del miedo’ para implosionar a la disidencia desde adentro”.

El segundo asedio que expone Moreno es que ahora las detenciones provienen de investigación e inteligencia. “El régimen está usando su aparato social y de seguridad para desarticular la mente crítica del país, no sólo para dispersar protestas”, afirmó.

Orlando Moreno enfatizó que el régimen de Nicolás Maduro está atacando directamente a los pilares de la disidencia organizada. Puntualizó que actualmente el partido Vente Venezuela tiene 144 presos políticos -entre miembros, activistas y sociedad civil- una cifra mayor en comparación con otros partidos políticos como Voluntad Popular (25) y Primera Justicia (15).

Vigilancia y despojo

A las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos, censura y autocensura en medios de comunicación y redes sociales, campañas de criminalización y obstáculos graves para el ejercicio de la libertad de asociación y reunión, se le suman la vigilancia y la amenaza del despojo de la nacionalidad.

En octubre también se consolidaron dos nuevas herramientas represivas que evidencian que el gobierno ha dado un paso al frente en la profundización y extensión de los patrones de violación a los derechos humanos.

Orlando Moreno explicó que el factor de desaparición forzada -que ha sido una constante en el período poselectoral- ahora se combina con un secuestro “focalizado y premeditado”, producto de la inteligencia táctica que aplican y del apoyo que ofrecen los miembros de los consejos comunales mediante la aplicación VenApp para reportar “todo lo que ven, todo lo que oyen”.

Rafael Uzcátegui, sociólogo y activista, señaló que la delación a través de la VenApp y el anuncio del retiro de la nacionalidad a líderes políticos y sociales representan “una gran novedad” y un avance en la escalada represiva.

El atentado a tiros en contra de los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche en Bogotá el pasado 13 de octubre, confirma que la represión no conoce fronteras. “Hay un cambio estructural en el modelo de dominación que impacta directamente en los patrones de violación de derechos humanos”, concluyó Uzcátegui.

Recientemente, el número dos del chavismo, Diosdado cabello, anunció la creación de los “comités bolivarianos de base integral”.

Explicó que dichos comités busca fortalecer el trabajo político, ideológico y de defensa de la revolución en cada calle y que su misión principal es “enfrentar cualquier situación de amenaza, garantizar la paz, la soberanía y la independencia de la patria”.

Añadió que se sustituirán los jefes de calles por direcciones colectivas, compuestas por al menos nueve militantes elegidos por los vecinos.

Cabello sumó que los comités bolivarianos son los que van a permitir pasar de consultas populares “a la defensa integral de la nación. El que quiera entender que entienda, se lo digo a quienes quieren vender esta patria”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

