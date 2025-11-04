Periodista Joan Camargo “recuperó su libertad” tras cinco días de desaparición forzada

A las 5:00 de la tarde de este 4 de noviembre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que el periodista Joan Camargo “recobró su libertad”, luego de permanecer cinco días en situación de “desaparición forzada”.

“Desde el SNTP exigimos una investigación oportuna y sanciones urgentes para los responsables de la desaparición forzosa de la que fue víctima durante más de 100 horas”, reclamaron, en un trino compartido en la red social X.

No se precisaron en lo inmediato las causas que llevaron a Camargo a estar en esta situación de desaparición durante cinco días.

A primeras horas de este martes el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) había denunciado que Camargo había permanecido 96 horas en desaparición forzada, desde que fuera interceptado por sujetos desconocidos el pasado viernes a las 8 de la mañana al salir de su residencia en Cotiza. Su familia lo buscó en centros policiales e introdujeron un habeas corpus, sin respuesta para el momento de la denuncia.

Camargo maneja la fuente de sucesos y se le conoce por su trabajo en Noticias Todos Ahora, Televen y Monitor de Víctimas. Su detención fue condenada por organismos como la Federación Internacional de Periodistas, quien reclamó a las autoridades estatales “tomar acciones urgentes para dar con su paradero y garantizar su integridad física”.

96 horas en desaparición forzada lleva Joan Camargo desde que fuera interceptado por sujetos desconocidos el pasado viernes a las 8AM al salir de su residencia. Su familia ha buscado en centros policiales.Introdujo Habeas Corpus y aún no hay respuesta. #InformarNoEsDelito — cnpven (@cnpven) November 4, 2025

#Venezuela🇻🇪: La Federación Internacional de Periodistas expresa su honda preocupación por la situación del periodista Joan Camargo. Las autoridades estatales son responsables de tomar acciones urgentes para dar con su paradero y garantizar su integridad física. https://t.co/Y781Dhs1GM — FIP – América Latina y El Caribe (@FIP_AL) November 3, 2025

En declaraciones difundidas por el Sindicado Nacional de Trabajadores de la Prensa este 4 de noviembre su madre, María Dolores Rodríguez, también había clamado por la libertad de su hijo

“Me dirijo a las entidades competentes para que me ayuden a informar dónde se encuentra mi hijo, son cinco días sin saber absolutamente nada de él, hemos ido a todas las entidades a ver dónde están y no tengo respuesta. Quiero saber que me digan cómo está, cómo se siente, dónde está (…) Por favor, pónganse la mano en el corazón, necesito saber noticias urgentemente de mi hijo. Él es un periodista que ha ejercido su profesión como debe ser, no se ha metido en ningún problema con nadie, lo tienen inocentemente recluido en un lugar que no sé dónde está (…) Por favor, denme noticias de mi hijo, señor fiscal, averigüe dónde está mi hijo, necesito saber, él es la única persona que vela en Caracas por mí, trabaja para sustentarme”, suplicó entre sollozos la señora.

#AlertaSNTP | Han pasado cinco días desde que el periodista Joan Camargo se encuentra incomunicado y en desaparición forzosa.

Su madre María Dolores Rodríguez exije la actuación de las autoridades para que su hijo recupere la libertad: necesito tener noticias urgentes de él ⬇️ pic.twitter.com/1wjlYPz1nv — SNTP (@sntpvenezuela) November 4, 2025

Al menos 22 trabajadores de la prensa detenidos

Cifras del Colegio Nacional de Periodistas precisan que hay 22 comunicadores sociales presos por el solo hecho de informar y cumplir con su labor periodística en Venezuela.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reportó por su parte el pasado domingo 130 casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela en lo que va de 2025.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

