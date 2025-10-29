El Mañanero del 29 de octubre: Pescadores le temen más al gobierno que a Trump

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 29 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes del fin de semana; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Pescadores de Falcón le temen más a la persecución del Gobierno que a los bombardeos de Trump

Mientras Estados Unidos mantiene una potente flota de embarcaciones de guerra en el Caribe y ha bombardeado casi una decena de lanchas –en su mayoría venezolanas–, en las costas del estado Falcón los pescadores no sólo enfrentan la amenaza de un eventual ataque extranjero. Desde septiembre han sido víctimas de persecuciones, robos de equipos de trabajo y detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado Venezolano, que los intentan presentar como narcotraficantes.

Recién salido del horno

Piden medidas cautelares para periodista Rory Branker tras muerte de su hermano

Trinidad y Tobago: el nuevo frente de tensión diplomática de Maduro

“Acompañar al oprimido no es politizar”: Clippve sobre ataques a iglesia venezolana

La perla

Clippve sobre ataques a la iglesia: “Estos ataques no solo son injustificados, sino profundamente irrespetuosos con una institución que ha sido voz de consuelo, acompañamiento y verdad en medio del sufrimiento del pueblo venezolano”



Lo que rompe en redes

Leopoldo López, dirigente político, en una entrevista arremetió en contra de Henrique Capriles y lo acusó de ser “una ficha de la dictadura desde hace mucho tiempo”.

Leopoldo López arremete contra Henrique Capriles y le acusa de ser "una ficha de la dictadura desde hace mucho tiempo".



"Capriles es un tipo que se volteó, es estructuralmente cobarde. Lo conozco bien" https://t.co/98Z8QQlaCi pic.twitter.com/HvLPcU72fB — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 28, 2025

Azuquita pa’l café

Un perro que viaja en la ventana de un auto simula que se come los automóviles que van en sentido contrario, como si se tratara de un juego.

Que hago para que mi perro deje de hacer eso? pic.twitter.com/lLRukxeYz7 — Luz de Otoño (@otolz_) October 28, 2025

La ñapa (recomendamos)…

La Academia de Ballet Clásico Devant @aballetdevant tiene preparadas cuatro funciones de El Cascanueces, un evento familiar perfecto para comenzar la temporada navideña.