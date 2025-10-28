“Acompañar al oprimido no es politizar”: Clippve sobre ataques a iglesia venezolana

Este martes, 28 de octubre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) emitió un comunicado ante los recientes ataques en contra de la iglesia venezolana, específicamente respecto al hostigamiento durante la primera misa convocada por la organización en Caracas, la detención de devotos durante la misa de acción de gracias celebrada en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y finalmente, el impedimento al cardenal Baltazar Porras para llegar a Isnotú a celebración litúrgica de José Gregorio Hernández.

En el documento, el Clippve reafirmó que “acompañar al oprimido no es politizar: es vivir el evangelio” y rechazó cualquier acto o campaña que, mediante discursos soeces o descalificaciones, pretenda mancillar la autoridad espiritual o moral del cardenal Baltazar Porras y de la iglesia.

“Estos ataques no solo son injustificados, sino profundamente irrespetuosos con una institución que ha sido voz de consuelo, acompañamiento y verdad en medio del sufrimiento del pueblo venezolano”, expresó el Clippve.

El comité señaló que “la Venezuela de los santos no puede seguir siendo la Venezuela de los presos políticos” por lo que reiteró la necesidad de aplicar Medidas de Acción de Gracia para todos los detenidos por razones políticas.

“La canonización debe marcar un punto de inflexión. La libertad es el primer paso hacia una verdadera paz”, apuntó el comité.

Nos solidarizamos con el Cardenal… pic.twitter.com/HOREu28ZEX — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) October 28, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

