Para González Urrutia y Machado la canonización es una oportunidad para la paz

Edmundo González Urrutia indicó que los santos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son reflejo del país que los venezolanos anhelan recuperar.

“Estos dos nuevos santos son reflejo de la Venezuela que queremos, a la que queremos volver: una nación compasiva, trabajadora y decente. Una Venezuela donde la fe se traduzca en obras y donde cada persona pueda vivir con dignidad y esperanza”, dijo González Urrutia.

El ex diplomático sentenció las palabras antes que decenas de venezolanos realizaran una protesta pacífica en la plaza del Risorgimento, cerca del Vaticano, para exigir la liberación de presos políticos.

“La canonización de José Gregorio Hernández y de Carmen Rendiles nos recuerda que la grandeza de un país no se mide por su poder, sino por su capacidad de sentir con humildad, de amar y de mantener la fe incluso en medio de la adversidad”, enfatizó.

González Urrutia dedicó palabras de apoyo a los presos políticos.

“Somos el testimonio vivo de que la crueldad no puede quebrar el espíritu de un pueblo que ha decidido mantenerse digno y humano. Su constancia nos enseña, cada día, que la justicia no se abandona, que la esperanza no se entrega, y que la fe puede sostenernos incluso en las noches más oscuras. Que Dios bendiga a nuestros santos, a nuestros presos políticos, a nuestras familias y a nuestra amada Venezuela”.

Volver a encontrarse

Por su parte, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó que con la llegada de los primeros santos venezolano el anhelo es poder abrazarse en el puente Simón Bolívar y en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

“El gran milagro que esperamos de nuestros santos es poder abrazarnos en ese puente Simón Bolívar, poder abrazarnos en el aeropuerto. Ver los aviones llegando llenos, que desde todas las ciudades de Venezuela vengan para asumir la tarea más grande y desafiante: convertir esa tierra arrasada que nos han dejado en una tierra de esperanza”, aseveró.

Machado celebró la solidaridad de decenas de venezolanos en el extranjero.

“Cuando me desperté hoy, lo primero que vi fueron esas imágenes de ustedes sosteniendo los nombres y rostros de nuestros 855 presos políticos, cada uno vivo y presente, gracias a ustedes”.

Machado dijo que el restablecimiento de la democracia en Venezuela es un anhelo nacional.

“Les aseguro que no hay otro país en el planeta con el nivel de cohesión que tiene la sociedad venezolana. No solo existe el anhelo de que se vayan estos criminales de una vez por todas, sino también una sociedad donde no hay diferencias de raza, religión, región, condición social ni cultural”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.