“Venezuela tendrá su propia inteligencia artificial” y otras perlas de Maduro

Este lunes, 15 de septiembre, Nicolás Maduro informó que Venezuela contará con su propia inteligencia artificial para fortalecer la pedagogía.

“Venezuela pronto va a tener su inteligencia artificial soberana”, dijo el gobernante desde la Unidad Educativa “Urbaneja Achelpohl” en la parroquia San Pedro de Caracas, a propósito del inicio del nuevo año escolar 2025-2026.

Maduro aseguró que en este nuevo período escolar se incluirán contenidos sobre la inteligencia artificial en las aulas de clases para que todos los estudiantes, de todos los niveles, comprendan que es la herramienta y cómo utilizarla, aunque no ofreció mayores detalles al respecto.

Además, el mandatario en compañía del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, para la Juventud, Sergio Lotortaro; el de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, recordó que el país “necesita avanzar en la formación tecnológica”.

Sobre este tema y el regreso a clases, Maduro soltó varias perlas que acá resumimos:

“Venezuela pronto va a tener su propia inteligencia artificial, soberana, nacional, venezolana, articulada por el mundo, pero alimentada por nosotros”.

“El estudio de la herramienta (inteligencia artificial) debe incorporarse en todas las carreras universitarias, desde la medicina y la ingeniería hasta el diseño y las ciencias políticas”.

“Les pido no solo consumir lo que ven en redes sociales, sino desarrollar su propio criterio y convertirse en creadores de contenido para combatir la violencia y fomentar una cultura de paz, solidaridad y felicidad”, instó el mandatario a los estudiantes.

Sobre el regreso a clases:

“El año escolar 2025-2026 comenzó con más de 6 millones de estudiantes, 400.000 más en comparación con el año pasado“, dijo Héctor Rodríguez, ministro de Educación.

“Muchos de estos, son gente que está regresando, que fue maltratada en el exterior, que no le daban cupos en las escuelas y bueno, han regresado a su país, a su patria. Los hemos recibido con los brazos abiertos, llenos de amor y les garantizamos la educación pública como derecho”, destacó Rodríguez.

“Inscribirlos es un reto, pero que vayan a clases todos los días es un reto mayor. Somos corresponsables de esto; si el niño falta unos días, alertar, ir a tocarle la puerta y saber el porqué”, indicó el ministro.