El Mañanero del 18 de agosto: Represión contra sindicalistas se agudiza en Venezuela

Represión contra sindicalistas venezolanos se agudiza en medio de reclamos salariales

La represión ha alcanzado por igual a la sociedad civil y gremialistas en Venezuela. En menos de 48 horas, dos dirigentes sindicales fueron detenidos de forma arbitraria.

Para José Elías Torres, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), hay una “satanización” contra los trabajadores “sólo porque hacen reclamos contra las políticas del gobierno. Por su parte, Rafael Uzcátegui, codirector del Laboratorio de Paz, señaló que el patrón de represión contra sindicalistas es similar al resto de la sociedad civil, pues ocurren “todas las violaciones al debido proceso que se han denunciado para otros sectores”.

Gobierno anuncia fecha para el regreso a clases

Vente Venezuela alerta sobre el grave deterioro de salud del periodista Víctor Ugas

Dólar/Euro BCV

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia expresaron mensajes de respaldo a los ciudadanos de Bolivia en esta jornada electoral decisiva. Machado afirmó que este es un “día histórico” para el futuro de Bolivia y llamó a los votantes a cuidar sus votos con disciplina e inteligencia.

En Bolivia van a segunda vuelta Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, ambos opositores de Evo Morales; el candidato de izquierda alcanzó solo el 7% de los votos.

Un padre jirafa y su hermano van a ver a su cría recién nacida por primera vez.

