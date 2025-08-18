TelegramWhatsAppFacebookX
El Mañanero del 18 de agosto: Represión contra sindicalistas se agudiza en Venezuela

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del lunes, 18 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Represión contra sindicalistas venezolanos se agudiza en medio de reclamos salariales

La represión ha alcanzado por igual a la sociedad civil y gremialistas en Venezuela. En menos de 48 horas, dos dirigentes sindicales fueron detenidos de forma arbitraria.

Para José Elías Torres, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), hay una “satanización” contra los trabajadores “sólo porque hacen reclamos contra las políticas del gobierno. Por su parte, Rafael Uzcátegui, codirector del Laboratorio de Paz, señaló que el patrón de represión contra sindicalistas es similar al resto de la sociedad civil, pues ocurren “todas las violaciones al debido proceso que se han denunciado para otros sectores”.

Recién salido del hornootras noticias del día

Gobierno anuncia fecha para el regreso a clases

Vente Venezuela alerta sobre el grave deterioro de salud del periodista Víctor Ugas

Dólar/Euro BCV

La perla del día

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia expresaron mensajes de respaldo a los ciudadanos de Bolivia en esta jornada electoral decisiva. Machado afirmó que este es un “día histórico” para el futuro de Bolivia y llamó a los votantes a cuidar sus votos con disciplina e inteligencia.

Lo que rompe en redes

En Bolivia van a segunda vuelta Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, ambos opositores de Evo Morales; el candidato de izquierda alcanzó solo el 7% de los votos.

Azuquita pa’l café

Un padre jirafa y su hermano van a ver a su cría recién nacida por primera vez.

La ñapa (recomendamos…)

https://runrun.es/noticias/587823/cavempre-cerca-del-80-de-la-poblacion-quiere-emprender/

