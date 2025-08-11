TelegramWhatsAppFacebookX
El Mañanero del 11 de agosto: El rumor que llegó a la Casa Blanca sobre envío de presos venezolanos a Estados Unidos

El Mañanero de Runrun.es del lunes 11 de agosto resume los titulares de las noticias más relevantes de las últimas horas: Sin aportar pruebas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en reiteradas ocasiones que Maduro había enviado a Estados Unidos delincuentes liberados de las cárceles venezolanas, sin embargo el Consejo Nacional de Inteligencia de EEUU aseguró que no tiene pruebas sobre la existencia del supuesto plan chavista.

Un rumor venezolano que llegó a la Casa Blanca: Maduro “vació” sus cárceles para invadir EE.UU.

Para Petro operación militar en Venezuela sin apoyo de la región sería una agresión

El patrón del CNE desde #28Jul: Irrespeto a normas electorales y “autoritarismo cerrado”

Víctor Rago: UCV impulsa debate clave sobre financiamiento y renovación curricular Universitaria

María Corina Machado confía en que recompensa por Maduro genere un cambio en Venezuela

Reorganización vs represión: partidos políticos transitan etapa de evaluación y “reinvención”

La Conversa |  Carlos Blanco: “La clandestinidad no significa inacción”

Sin respuesta dejaron a quienes acudieron al TSJ a consignar hábeas corpus por Martha Grajales

“215 días desde la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho. Más de 7 meses sin que las autoridades del Estado me permitan comunicarme con él. Me impiden verlo para constatar su vida e integridad física. No le permiten ni una simple llamada”, mariana gonzález, hija de edmundo gonzález urrutia

redacción runrunes
Redacción Runrun.es
