Para Petro operación militar en Venezuela sin apoyo de la región sería una agresión 

Gustavo Petro, presidente de Colombia, advirtió que una operación militar contra Venezuela sin la aprobación del resto de la región sería una agresión contra América Latina y el Caribe.

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, señaló Petro en su cuenta de X.

Petro agregó que la solución de los problemas políticos de los venezolanos no se traduce en poner dinero para “matar o capturar líderes políticos”.

Petro dijo previamente que Maduro ha respaldado la lucha contra el narcotráfico en la frontera con su país.

“En relación con Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y del general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país”, escribió el mandatario neogranadino en redes sociales.

La presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, salió al paso de las declaraciones de Petro y consideró que no se debe confundir la hermandad entre países con la “complicidad con una dictadura”.

“¿Hermandad de pueblos o complicidad con una dictadura? Decir que cualquier operación en Venezuela es agresión a Colombia no es diplomacia: es volcar al país y a sus Fuerzas a defender a un dictador y a un delincuente. Defender a los pueblos hermanos no es blindar dictadores”, manifestó Lacouture.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el pasado jueves que la recompensa del Departamento de Estado por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro fue aumentada a 50 millones de dólares.

Durante la primera presidencia de Donald Trump, Estados Unidos acusó a Maduro de cometer delitos de terrorismo y narcotráfico.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.