Machado confía en que recompensa por Maduro genere un cambio en Venezuela

María Corina Machado confió en que la nueva recompensa de 50 millones de dólares que ofreció Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro ayude a resolver el conflicto en Venezuela e inclusive motive al gobernante a abandonar el país.

“Pienso que las cosas van a moverse realmente rápido, el mensaje no solo ha llegado a Maduro, sino también a los líderes cercanos a él”, dijo la líder opositora en una entrevista con el canal estadounidense Fox News.

Machado consideró que la presión sobre Maduro será tan grande, que lo forzará a hacer un acuerdo con un gobierno extranjero para abandonar Venezuela y evitar su captura.

“La administración de Donald Trump sabe que Maduro es el cabecilla de una organización terrorista criminal, el Cartel de los Soles”, comentó Machado.

La líder opositora aseguró estar agradecida con el presidente estadounidense por duplicar el pasado jueves la recompensa por la captura de Maduro, lo que supera el dinero ofrecido por el fallecido líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden.

“Él es la principal fuente de inestabilidad de la región y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, así que este es un punto de inflexión que envía un mensaje claro a Maduro”, confesó la opositora.

Machado dijo que no se trata de un cambio de régimen impulsado por Estados Unidos.

“Absolutamente no es cierto, pues el cambio de régimen ya lo ordenaron los venezolanos en las elecciones presidenciales de 2024”.

La líder opositora enfatizó que la estabilización de Venezuela representa una oportunidad de negocios de 1,7 billones de dólares para compañías estadounidenses.

“El país puede ser el hub energético de las Américas”, manifestó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.