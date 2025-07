Canje con migrantes y excarcelaciones de presos políticos: lo que se sabe

En una operación negociada con la participación de los gobiernos de El Salvador, Estados Unidos y la administración de Nicolás Maduro, el pasado 18 de julio, 252 migrantes venezolanos recluidos en una prisión de máxima seguridad de El Salvador fueron intercambiados por presos políticos y diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

En el transcurso de la jornada se fueron conociendo más detalles de cómo se concretó la operación, quiénes participaron y los beneficiados. Además, las partes involucradas ofrecieron sus versiones preliminares de cómo se desarrolló el proceso. A continuación, en claves, los elementos más destacados de este hecho.

En un mensaje colgado en la red social X, el presidente de El Salvador, Nayib Nukele, informó que habían entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en su país y “acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua (TDA)“.

Insistió en destacar que “muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves“. Añadió que esta propuesta de canje por presos políticos venezolanos se la habían planteado a la administración de Venezuela meses atrás.

“Tal como se le ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen tenía mantenidas en sus cárceles durante años, así como todos los ciudadanos estadounidenses que tenía retenidos como rehenes. Estas personas se encuentran ahora en ruta hacia El Salvador, donde harán una breve parada antes de continuar su viaje a casa. Esta operación es el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico que durante mucho tiempo se había negado a liberar una de sus monedas de cambio más valiosas: sus rehenes. Sin embargo, gracias al esfuerzo incansable de muchos funcionarios tanto de Estados Unidos como de El Salvador, y sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso, se logró. En esto, como en otros asuntos, os recuerdo: paciencia y confianza”, escribió Bukele.

Today, we have handed over all the Venezuelan nationals detained in our country, accused of being part of the criminal organization Tren de Aragua (TDA). Many of them face multiple charges of murder, robbery, rape, and other serious crimes. As was offered to the Venezuelan… pic.twitter.com/teuIT4GiRT

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, secundó a Bukele también en un mensaje publicado en X en el que destacó que “gracias al liderazgo del presidente Trump”, diez estadounidenses que habían sido detenidos en Venezuela estaban en camino a su libertad. En el trino también agradeció a Bukele por asegurar “un acuerdo para la liberación de todos nuestros detenidos estadounidenses, además de la liberación de los presos políticos venezolanos.

