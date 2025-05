“El hambre también es represión”: Trabajadores rechazan en las calles la precarización del salario

Trabajadores venezolanos protestaron este 1 de mayo por reivindicaciones y contra el aumento de las bonificaciones sin incidencia salarial. Con cánticos como “no quiero bonos, no quiero CLAP, yo lo que quiero es que se vaya Nicolás”, los trabajadores exigieron el aumento del salario mínimo, que permanece congelado en Bs.130 desde febrero de 2022.

Representantes de gremios sindicales, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y otros movimientos sociales protestaron en Caracas y otras ciudades principales contra la bonificación del salario. A la protesta del 1 de Mayo en Caracas se unieron también integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que han mantenido protestas en los últimos meses para exigir la liberación de sus familiares.

En declaraciones al medio aliado Tal Cual Pablo Zambrano, Pablo Zambrano, dirigente sindical y candidato lista a la Asamblea Nacional por el municipio Libertado denunció que la política del gobierno “ha llevado a la desaparición del salario”, lo que trae como consecuencia a su vez la desaparición de la contratación colectiva y de las prestaciones sociales.

Denunció también desde la manifestación que la noción de ingreso mínimo integral no está reconocida en la Constitución, y que la Carta Magna solo reconoce el salario mínimo como forma de remuneración.

“Si yo trabajo un día feriado, un domingo, una jornada nocturna, la ley dicta que debo recibir una compensación. Sin embargo, ni el sector privado ni el gobierno están cumpliendo con estas obligaciones (…) Yo no estoy de acuerdo con sanciones que golpeen al pueblo venezolano, pero no lo puedes agarrar de excusa para no aumentar el salario. Es una simple excusa, un gobierno en crisis construye medidas de austeridad y acá no se ven esas medidas por parte del gobierno, tú ves cómo viven, en los carros en los que andan (…) Acá no se le garantizan las pensiones ni las jubilaciones adecuadas a los trabajadores venezolanos”, denunció.

Un nutrido piquete de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana impidió que la movilización de gremios y sindicatos autónomos en defensa del salario avanzara más allá de la sede del Consejo Nacional Electoral de Plaza Venezuela. Una situación similar se vivió en la protesta del año 2024.

Neveras vacías en las calles

En varias ciudades del país y también en España aparecieron varias neveras vacías, como sinónimo de protesta contra la precariedad de los ingresos que reciben los ciudadanos.

En Carabobo, Apure, Lara y Monagas se apreciaron varios de estos electrodomésticos, con carteles como “con promesas no se comen”, “sin comida no hay paz”, “basta de neveras vacías”, “el hambre también es represión” y “no es bloqueo, es corrupción”.

En la víspera del Día Internacional del Trabajador, cuando los venezolanos esperaban que el 1 de mayo resucitara el salario mínimo -que se mantiene en Bs. 130 desde 2022- el gobernante Nicolás Maduro lo mantuvo sepultado y anunció un discreto aumento de las bonificaciones, que no tienen incidencia en otros beneficios laborales del trabajador.

En lugar de aumentar el salario mínimo, el gobierno sigue ajustando las bonificaciones: el bono de guerra económica para trabajadores activos y jubilados pasará de 90$ a 120$ y no hubo ajuste en el monto de los cesta tickets, por lo que el “ingreso mínimo integral indexado” (una categoría que se ideó el gobierno) quedará en 160$ mensuales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país