El Mañanero del 20 de noviembre: Presos políticos de Tocorón no tienen comida ni agua

En El Mañanero del 20 de noviembre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Presos políticos en Tocorón denuncian que no tienen comida ni agua. EEUU se refiere a González Urrutia como “presidente electo” y Maduro descartó que excarcelaciones hayan respondido a una negociación.

EEUU se refiere a González Urrutia como “presidente electo”

Las irregularidades en la citación de su coordinador que denunció Provea

“Ya ni con las plantas podemos trabajar”: Nueva Esparta clama porque vuelva la luz

Maduro descartó que excarcelaciones hayan respondido a una negociación

“No nos quieren sacar”: Presos políticos en Tocorón denuncian que no tienen comida ni agua

Estados Unidos: regresa la línea dura

En el Ministerio de Educación no solamente los docentes están descontentos

GN mata a presunto miembro de banda “el Oso” en Los Puertos de Altagracia

“Mi hermano me dijo que lo están tratando horrible, que no hay agua y que no tienen nada. Los familiares estamos afuera protestando y a ellos no los quieren soltar”, expresó Carmen, hermana de Alberto, un preso político detenido después de las elecciones del 28 de julio.