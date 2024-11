Inicio

“No nos quieren sacar”: Presos políticos en Tocorón denuncian que no tienen comida ni agua

Detenidos en Tocorón denuncian graves condiciones de reclusión.

Redacción Runrun.es Hace 4 horas

Familiares de los detenidos en contexto poselectoral denuncian graves condiciones de reclusión en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. Aseguran que, tras las excarcelaciones ordenadas por el Ministerio Público en varios centros penitenciarios del país, la situación empeoró para los prisioneros que permanecen en el lugar.

“Hermana, no nos quieren sacar”, afirmó Alberto, de 46 años, a su familiar. En una llamada telefónica, le contó que dentro del centro de reclusión no hay agua y no les están dando comida. “Ayer, solo nos dieron una arepa con mortadela licuada”.

“Mi hermano me dijo que lo están tratando horrible, que no hay agua y que no tienen nada. Los familiares estamos afuera protestando y a ellos no los quieren soltar”, expresó Carmen, hermana de Alberto.

Además de esto, le informó que les suspendieron tanto las visitas como la entrega de paquetes de medicamentos o de alimentos.

El Estado venezolano está adscrito a la Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, mayormente conocidas como Reglas Mandela de las Naciones Unidas. Estas disposiciones establecen que los reclusos deben recibir comida de forma constante y tener acceso a los servicios básicos. Sin embargo, a lo largo de estos meses, los familiares han denunciado que ni estas ni otras medidas de salvaguarda de los derechos humanos de los detenidos se cumplen.

Protestan afuera de Tocorón

De acuerdo al Foro Penal, en el centro penitenciario hay 800 presos políticos detenidos después del 28 de julio. Hasta el momento, solo han liberado a 86 personas.

Carmen, hermana de Alberto, dijo que su hermano le comunicó que dentro de Tocorón los reclusos están molestos porque prometieron que les darían su libertad y “ahora no los quieren soltar”.

La noche de ayer, 18 de noviembre, familiares protestaron afuera del centro penitenciario para exigir la liberación de sus seres queridos.

Desde la cárcel de Tocorón piden la libertad inmediata la liberación de los detenidos en el contexto postelectoral. Piden al fiscal general Tarek William Saab que emita los comunicados y resoluciones que tenga que hacer. "Nos engañaron, nos volvieron a vacilar". pic.twitter.com/jeU73lwnYU — Runrunes (@RunRunesWeb) November 18, 2024

La ola de descontento llega después de que el fiscal general impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, Tarek William Saab, informó el 15 de noviembre la ejecución de 225 órdenes de liberación. Desde esa fecha hasta el 18 de noviembre en la noche se habían podido registrar y verificar 143 excarcelaciones: 10 adolescentes (6 hombres y 4 mujeres) y 133 adultos (5 mujeres y 128 hombres), informó a través de Instagram Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal.

La situación también ha sido denunciada por organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y presos políticos como Justicia, Encuentro y Paz. La organización pidió no más retraso en las excarcelaciones.