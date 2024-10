Especiales

Las plegarias de una profeta que llegaron al altar de Tellechea en Pdvsa

Alianza Rebelde Investiga (ARI) Hace 3 horas

Un trabajo de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por El Pitazo, Runrunes y TalCual, con el apoyo editorial del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR), y la mentoría de Ojo Público

A comienzos de 2019, Mildres Lorena Mata Boulanger, una funcionaria de la Zona Educativa del estado Anzoátegui y pastora cristiana evangélica que lideraba un grupo de oración emergente, llamado Puertas Al Cielo, asistió a un encuentro con ejecutivos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, la refinería más importante del oriente del país.

La reunión estuvo encabezada por el entonces ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, el general en jefe Manuel Quevedo.

A dos contratistas petroleros que asistieron al encuentro les quedó una imagen grabada en su memoria.

“Mildres Mata era conocida como una pastora cristiana que trabajaba con las escuelas y llevando comidas a hospitales. No sé la razón, pero se le solicitó bendecir el encuentro. Ella lo hizo y al final se acercó a Pedro Tellechea, quien era en ese momento el presidente de una de las empresas adscritas a la industria, Metanol de Oriente, y le hizo una especie de imposición de manos y le dijo que Dios le tenía reservado un importante papel en la industria”, recordaron los testigos que pidieron la reserva de identidad para autorizar la publicación de esta historia.

Los testigos de la escena no le dieron importancia a sus palabras, pero el coronel Pedro Rafael Tellechea Ruiz sí, agregan los entrevistados.

Mildres Mata estaba en busca de un mecenas para su congregación religiosa. Y lo encontró haciendo predicciones.

“Con eso, ella se lo metió en el bolsillo. Lo más importante, fuera profeta o no, es que [Mata] igual la pegó con Tellechea”, reitera uno de los contratistas consultados.

La fuente se refiere al ascenso de Tellechea después de aquel evento. Fue nombrado presidente de la empresa Petroquímica de Venezuela (Pequiven), en agosto de 2019; presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), en enero de 2023; y ministro de Petróleo de la administración de Nicolás Maduro en marzo de ese mismo año. De los dos últimos cargos fue removido el 27 de agosto de 2024 y designado como ministro de Industrias y Producción Nacional, cargo que ocupó menos de dos meses.

Tellechea fue sustituido por el colombiano Alex Saab en esa cartera. El exministro anunció que su salida se debía a problemas de salud. 48 horas más tarde, el Ministerio Público informó que Tellechea fue encarcelado por entregar el sistema de control de Pdvsa a una empresa supuestamente vinculada con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Pero cinco años antes de este desenlace, Mata anticipó su ascenso, sin que la cárcel estuviera en su profecía.

Claves | Pedro Tellechea desestimó observaciones técnicas de Pdvsa en firma de acuerdo con multinacional inglesa

En 2019, de manera coincidente o no, a partir de esa imposición de manos que realizó Mildres Mata al hoy encarcelado Tellechea, la profeta empezó a aparecer en actividades, celebraciones o iniciativas de carácter oficial, de alguna de las empresas o divisiones al interior del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, también conocido como el criogénico de Jose. Su suerte cambió, con la bendición de Tellechea.

Entonces la líder religiosa formó una alianza con las filiales de Pdvsa que se ha mantenido en el último lustro. Con la asunción de Tellechea, la notoriedad de Mata en el sector de hidrocarburos se hizo más evidente. Dejó de ser identificada solamente como una pastora y empezó a ser llamada la profeta Mildres.

Entre 2021 y 2022, las noticias oficiales y las redes sociales de Pequiven y de otras empresas mixtas relacionadas con Pdvsa, entre ellas Metanol de Oriente (Metor), Poliolefinas Internacionales S.A. (Polinter), Polipropileno de Venezuela (Propilven) y Productora de Alcoholes Deshidratados C.A. (Pralca), muestran a la pastora evangélica en más de una docena de publicaciones, según un monitoreo realizado para esta investigación. Mildres Mata pasó a ser una especie de madrina espiritual de la industria petrolera. Ese rol la ha llevado a bendecir instalaciones de Pdvsa como el Complejo Petroquímico Ana María Campos, ubicado en la Costa Oriental de Lago de Maracaibo, en el Zulia, otro estado petrolero en el occidente venezolano o recibir condecoraciones en el Consejo Legislativo de Anzoátegui.

¡El Zulia, luz de Venezuela!🇻🇪 📍La profeta Mildres Mata, visitó el complejo y sus https://t.co/SSZUDwc3Cu Pralca, Polinter y Propilven, para bendecir los espacios y su fuerza laboral que continúa los planes de recuperación de #Pequiven junto a @TellecheaRuiz @PrensaPequiven pic.twitter.com/KfHX0MNj6K — Pequiven AMC (@PequivenAMC) November 1, 2022

Pero no ha sido sólo la religión y el petróleo los que le han dado una posición a Mata en el sector. Al respaldo de Tellechea se le sumó el del actual gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, convertido en benefactor de la fundación Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, dirigida por Mata. Un apoyo que fue impulsado por el propio Tellechea, en su condición de padrino del estado Anzoátegui, una figura inventada por el oficialismo para que sus dirigentes sean autoridades paralelas a los gobernadores en las regiones.

Esta alianza le ha permitido suscribir convenios y comodatos con instituciones del Estado. La fundación de Mata tiene una autorización para administrar bienes del gobierno regional, entre ellos los comedores populares Alberto Lovera en Lechería y Nemer Saab en El Tigre, así como parte de la sede de la Universidad Nacional del Turismo (Unatur), cuya edificación en Barcelona es propiedad de Pdvsa.

#10Dic| El gobernador @luismarcanos junto a la Presidenta de la fundación “Dejad a los Niños Venid a Mí” Mildres Mata, la primera combatiente @marciamorenor y el Fiscal General de la República @TarekWiliamSaab, reinauguró el Comedor Popular Nemer Saab en El Tigre. pic.twitter.com/nub6Kw06Zz — Gobierno Bolivariano de Anzoátegui (@anzoateguigob) December 11, 2022

La Gobernación de Anzoátegui le otorgó a la misma organización una concesión en playa Cangrejo, una de las bahías más cotizadas de Lechería, para abrir el parque acuático Yeshua Park en febrero de 2023. Desde entonces sirve de escenario para conciertos y encuentros religiosos. La fundación también recibió en calidad de donación maquinarias, unidades de transporte de carga y una ambulancia.

Para este reportaje, ARI entrevistó a más de 30 personas, incluyendo fieles del culto, militantes del Psuv, contratistas y sindicalistas de la industria petrolera que pidieron mantener sus identidades en resguardo por temor a represalias.

ARI envió una solicitud de entrevista a Mildres Mata el 22 de octubre para conocer su versión sobre las obras que desarrolla con apoyo del Estado, pero no obtuvo respuesta para la fecha de publicación de este reportaje. El 25 de octubre, la coalición editorial hizo una petición de información sobre los comodatos al gobernador Marcano por correo electrónico y tampoco fue contestada.

Entre las fuentes hay un consenso sobre Mata: la autoridad que se abroga en cada sermón, su ascenso económico e influencia, proceden de la relación con Pedro Rafael Tellechea Ruíz, considerado hasta agosto de 2024, durante su gestión en la industria, como la nueva casta del poder oficial en el mundo petrolero en el oriente de Venezuela tras la caída de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, detenido en abril de este año por el desfalco de 16.960 millones de dólares en una trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto.

Hoy, Mata no solo es conocida por el culto religioso que representa sino por su presencia en redes sociales, donde se muestra como una figura pública, de alto estrato social, cercana a altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y de su organización política, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Anzoátegui.

Con esta ascendencia, Mata dirige obras sociales con fondos públicos, supervisa y ordena remodelaciones de escuelas y hospitales públicos con recursos otorgados por la Gobernación de Anzoátegui y Pdvsa, a través de Metor, empresa mixta adscrita a Pequiven y que tiene entre sus socios internacionales a Mitsubishi Corporation y Mitsubishi Gas Chemical INC y Supermetanol C.A., compañía de Pequiven que cuenta entre sus accionistas a Ecofuel, filial de la multinacional italiana ENI.

Mata describe su labor social en alianza con el Estado como una “tarea divina”. Durante la campaña para la elección presidencial del 28 de julio, la líder religiosa se fotografió con Tellechea y Maduro en la inauguración de una maternidad de Barcelona. La construcción estuvo a cargo de la fundación Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, según la información publicada en redes sociales.

En Instagram, Mata le envió un mensaje de agradecimiento a Tellechea por darle su apoyo en esa obra y lo describió como un hombre “usado y bendecido por Dios”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Profeta Mildres Mata (@profetamildresmata)

¿Por qué una líder religiosa en un país constitucionalmente laico tiene como mecenas a figuras de la industria petrolera y del gobierno regional de Anzoátegui? ¿Por qué se le ha encargado el seguimiento de obras públicas? Estas interrogantes surgieron en medio de una política de Estado, impulsada en la gestión de Maduro, para captar el voto evangélico mediante la repartición de recursos públicos, sin contraloría, a iglesias y pastores que ocasionalmente aparecen en televisión nacional con el mandatario.

De los arcángeles a la profecía

El ambiente ha sido adecuado con horas de anticipación. Dos oradores previos han arrancado aplausos y gritos de alabanzas a los asistentes en el recinto. Una mujer, con un vestido estampado en tonalidades naranjas, hace acto de presencia. Habla con vehemencia, la gestual de su rostro acompaña cada frase. Cierra los ojos con indignación al nombrar al mal y en una transición, casi imperceptible, sonríe al hablar en nombre de Dios.

Los presentes en la sala de la comunidad cristiana denominada Casa de Oración Puertas al Cielo (Copac) vitorean con legítima admiración a la mujer desde el interior de un edificio ubicado en el concurrido bulevar de Playa Lido, en Lechería, a orillas del mar Caribe. Esta localidad es parte del municipio Diego Bautista Urbaneja, en Anzoátegui, un estado de 1,8 millones de habitantes, con una economía basada en la industria petrolera y cuya zona costera alberga a uno de los balnearios más exclusivos del oriente de Venezuela.

La mujer frente al público es Mildres Mata. Los asistentes la consideran su guía y profeta, alguien que accedió a un nivel de sabiduría solo reservado para los elegidos y que, probablemente, tiene la capacidad de ofrecer la clave de la prosperidad que logró obtener en Anzoátegui. “Dios, en un instante, puede cambiar tu vida”, dice en su sermón.

“Donde Dios me quiere, Dios me va a proveer”, anuncia Mata, mientras se aferra al podio, como si este fuera un altavoz para sus palabras.

Cada frase proferida por Mata refuerza al optimismo como una construcción ideológica: si lo deseas, si lo pides con fe, si te esfuerzas, puedes conseguir cualquier meta. Ella y la iglesia son ejemplo de ello. Repite la narrativa de los predicadores estadounidenses, como Kenneth Copeland, un pastor evangélico texano cuya fortuna está calculada en más de $700 millones.

“La profeta sana a los enfermos, es un faro de luz. Ella impone sus manos y uno siente como electricidad. Ha llevado a la iglesia al siguiente nivel y a nosotros también nos va a impulsar a lograr nuestras metas”, dice una joven creyente de nombre Nacarid durante un culto dominical en febrero de 2024 al que asistió ARI.

Hace poco más de una década, en los últimos días de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, el nombre de Mildres Mata era desconocido en Anzoátegui.

La conversión de Mata en profeta, como ella se autodenomina, inició hace más de dos décadas. “Ella tenía un consultorio de metafísica en un edificio frente al Mercado de los Buhoneros en Puerto La Cruz. Comenzó a tener cierta fama y se cambió a un edificio en el Paseo Colón. En ese espacio empezó a dar charlas de motivación. Era católica y hacía lo que ella llamaba ‘limpieza de los arcángeles’. Yo fui para participar en una limpieza de mi aura con el Arcángel Miguel”, relata Mairim, una mujer de más de 64 años vecina de Puerto La Cruz.

Mairim cuenta que supo de Mata por una columna sobre metafísica que se publicaba en el periódico regional El Norte en el año 2000. Entonces, ella tenía depresión por la muerte de su madre y empezó a visitarla de manera regular.

Mairim recuerda: “En ese momento ella estaba casada. No era pastora ni profeta, pero sí tenía un magnetismo, algo que motivaba”. El esposo de Mata en esa época era Rómulo Miguel Hernández, padre de sus tres hijos: Miguel, Victoria y Samuel Hernández Mata. La pareja se separó formalmente en 2008, pero el divorcio fue emitido por los tribunales de Anzoátegui en 2013.

“Debo admitir [que] yo salí de la depresión por sus charlas. Le tengo un profundo agradecimiento, pero de la noche a la mañana, ella cambió el discurso y yo me alejé. Porque una cosa es la motivación y otra que empieces a venderte como una enviada de Dios”, dice Mairim.

El cambio de discurso, que recuerda Mairim, fue la instalación de un culto cristiano evangélico en la misma sede, en la que antes hacía limpieza del aura con arcángeles. En aquella etapa inicial de su vida como pastora hizo dupla con otra mujer, Marisol Aguilarte Torres, abogada y docente, quien además fue subprocuradora de Anzoátegui, durante la gestión del gobernador David De Lima (2000-2004). Actualmente, Aguilarte lidera la Iglesia Cristiana Rayo de Luz y la Fundación Hay Luz, Hay Esperanza.

Fuentes cercanas al movimiento de iglesias evangélicas en la zona norte de Anzoátegui confirmaron que una rivalidad entre Mata y Aguilarte llevó a su separación. En ese entonces, la primera decidió unirse a la congregación de la Iglesia Gran Shaddai, dirigida por el autodenominado apóstol Sócrates Grelis y por su esposa, Ana de Grelis, quien también se hace llamar profeta. Luego, Mata inició un programa de radio llamado Camino a la sabiduría, que la hizo ganar cierto renombre entre los líderes religiosos.

ARI intentó contactar a Marisol Aguilarte para conocer más detalles sobre los inicios de Mildres Mata en el cristianismo evangélico, pero no obtuvo respuesta a la solicitud.

En 2014, Mata fundó su propia congregación: Comunidad Cristiana Casa de Oración Puertas Al Cielo. Con el paso del tiempo se sumaron otros pastores cristianos a su culto que le dieron apoyo en las sucursales que comenzó a crear en las localidades de Lechería, Barcelona, El Tigre, e incluso en Miami, en Estados Unidos.

En paralelo, Mata comenzó su carrera como educadora. Según documentos oficiales, se formó como psicopedagoga de profesión. Con esta acreditación trabajó en la Dirección de Educación de Anzoátegui, ente dependiente de la gobernación de ese estado venezolano, de acuerdo con datos suministrados por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) para esta investigación.

En 2016, Mata consiguió ingresar a la nómina de la Zona Educativa (ZE) como parte del equipo que acompañó en su gestión a la docente Carmen Castillo, según registros de la Dirección de Talento Humano de la Gobernación de Anzoátegui. Allí ocupó el cargo de coordinadora de Educación Especial de Anzoátegui, así como adjunta de Castillo. Mata permaneció cinco años en esa institución. Las zonas educativas en Venezuela son organismos adscritos al Ministerio de Educación, cuya función esencial es poner en práctica las políticas, programas y proyectos educacionales nacionales en conjunto con cada gobernación.

Posteriormente, en el año 2021, fue designada directora administrativa del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) en Anzoátegui. Este es un órgano público también adscrito al Ministerio de Educación, a cargo de los servicios de salud de los empleados del sector y tiene presencia nacional.

Dos años antes de ese nombramiento, en 2019, crea la fundación Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis como un proyecto caritativo de su iglesia Puertas Al Cielo. Desde entonces, la profeta incursionó en obras sociales en centros educativos públicos, hospitales y en las jornadas médicas realizadas en sectores populares.

Las fuentes consultadas para este reportaje señalan que las iniciativas sociales dirigidas por Mata a través de su fundación y como funcionaria del Estado y los encuentros que se organizaron para promover las obras le permitieron acercarse a los influyentes Tellechea y Marcano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Metanol de Oriente, Metor S.A. (@metoronline)

Siendo funcionaria de la Zona Educativa de Anzoátegui, Mata participó en el plan “Yo me anoto por mi escuela” que impulsaba Marcano desde que era protector del estado, una figura creada por Nicolás Maduro en estados con gobernadores de oposición para administrar recursos otorgados por el gobierno nacional.

Mata sumó a Tellechea al proyecto que buscaba arreglar escuelas en la zona norte de Anzoátegui e incluyó, por vez primera, a la fundación de su centro religioso.

“Metor iba y arreglaba las escuelas, pero quien se llevaba el mérito era la profeta con su fundación”, afirma un militante del Psuv que pidió la reserva de su identidad.

Esta declaración se comprueba con las publicaciones de las redes sociales de Metor. Entre septiembre y octubre de 2021, la estatal reportó en sus cuentas sobre la inversión de las empresas petroleras en los centros educativos, y además, le da protagonismo a Mata, no como representante de la Zona Educativa, sino como líder religiosa de la fundación Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis.

Matrimonio apadrinado por el oficialismo

Al tiempo que la líder religiosa fortalecía su acompañamiento con Tellechea y Marcano, estableció una relación sentimental con un comerciante regional, Hamud Nassr Radwan, oriundo del municipio Anaco, en el centro de Anzoátegui.

Nassr Radwan es conocido por sus negocios en el área de frigoríficos y venta de productos cárnicos. En sus redes sociales se identifica como dueño de Megacarnes C.A.; mientras que en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), mantiene una firma personal activa llamada El Frigorífico. En Venezuela la firma personal es una figura legal para que una persona ejerza actividades comerciales de manera individual.

Nassr Radwan dejó Anaco para apoyar a Mata en las actividades de la congregación, aseguraron fuentes locales entrevistadas por ARI. En junio de 2022, ambos contrajeron matrimonio y fijaron su hogar conyugal en el sector Las Villas de Lechería, donde habitan las familias más pudientes de la zona. Los padrinos del enlace nupcial, celebrado en la sala de fiestas y reuniones del Comedor Popular Alberto Lovera de Lechería, fueron: Marcia Moreno de Marcano, esposa del actual gobernador de Anzoátegui, y Tellechea, entonces presidente de Pequiven.

ARI intentó contactar a Nassr por teléfono y Facebook, el 25 de octubre, para solicitar una entrevista, pero no respondió.

Las fotos publicadas en las redes sociales de Mata dejan en evidencia la relación cercana con ambas personalidades. Aunque su esposo, Nassr Radwan, tiene sus cuentas en redes sociales privadas, algunos de sus seguidores revelan que también las utiliza para afianzar su relación con el poder político: tiene fotos en el Poliedro de Caracas con Tellechea o con la esposa del gobernador de Anzoátegui, Marcia Moreno, a quien llama su “ahijada”, en un retrato hecho en los salones de la iglesia Puertas al Cielo en Lechería.

Estas relaciones han permitido a la pareja ganar fama de influyentes, tanto con los miembros de su iglesia o congregaciones nacionales e internacionales, así como en los círculos de la industria petrolera y de la línea oficialista que lidera el gobernador Marcano y la actual alcaldesa de Barcelona, Sugey Herrera, ambos militantes y cuadros de liderazgo dentro del Psuv en el oriente.

“A los contratistas [proveedores del Estado] les sugieren que hay que darle apoyo a la profeta si quieren tener con seguridad algún contrato o asignación [de recursos públicos]. Hay empresas que son prácticamente obligadas a darle apoyo. ¿Qué puede hacer uno de esos contratistas, cuando el propio Tellechea decía: “a la profeta dale lo que pida”. Y así [Mata] consigue beneficios, construye o repara, usando recursos del Estado”, declaró un sindicalista de Pequiven a comienzos de 2024 al ser consultado sobre la influencia de la pastora cristiana en la industria más poderosa y estratégica de Venezuela. Este señalamiento fue confirmado por dos contratistas petroleros a ARI dos meses antes de la destitución de Tellechea del Ministerio de Petróleo y la presidencia de Pdvsa.

Estos mismos contratistas señalan la participación de Hamud Nassr Radwan y de sus socios en obras relacionadas con la industria petrolera. Según la base de datos corporativos Sayari, Nassr Radwan está ligado a dos empresas: Mis Amados N C.A., de la que es director y posee el 70% de las acciones; y Suministros y Servicios F&H C.A., donde ocupa el mismo cargo y cuenta con el 30% de las acciones). Ambas forman parte del Registro Nacional de Contratistas (RNC) y están habilitadas para prestar servicio al Estado. Su área de acción es amplia: alquiler de herramientas, de maquinarias para la minería y perforación de pozos, así como suministros industriales. Según fuentes del Sindicato de Trabajadores de Pequiven, estas dos firmas operan en la planta de José, como también llaman los trabajadores petroleros al Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui. El milagro del comedor popular Es casi mediodía, pero el comedor popular Alberto Lovera, ubicado frente al mar de Lechería, apenas tiene comensales. El menú, que incluye sopa, plato principal, postre y café, cuesta siete dólares (259,00 bolívares, al tipo de cambio de septiembre de 2024). En el lugar, las pantallas de televisión exhiben imágenes de la costa y los edificios inconfundibles del Distrito de Brickell en Miami, en el estado de Florida, Estados Unidos. Un carrusel de imágenes se mueve al ritmo de la música jazz que se impone como ambiente musical del lugar. “Bienvenidos a nuestro comedor. Por su apoyo, podemos llevar 400 comidas diarias a tres hospitales de Puerto La Cruz y Barcelona. Por cada comida que vendemos en el comedor, llevamos otra a uno de los hospitales”, dice un hombre que hace las veces de mesero y que además forma parte de la fundación y de la iglesia cristiana que lidera Mata. Este comedor popular fue entregado por la Gobernación de Anzoátegui, en calidad de préstamo, a la fundación de Mata en diciembre de 2021. En aquel entonces, el espacio estaba abandonado. Mata declaró a la prensa que Dios le dijo siete años antes que ese lugar le sería entregado. Ahora allí funciona un patio de comidas, un salón para eventos, una arepera y una heladería. Según estimaciones de la Cámara Inmobiliaria, el metro cuadrado en esta exclusiva zona de Anzoátegui cuesta entre 1.200 y 1.500 dólares estadounidenses.

Cuando se dio a conocer el relanzamiento del comedor, Mata declaró a los medios regionales que las instalaciones serían rehabilitadas por su fundación. La obra e inversión contó con recursos de la Gobernación de Anzoátegui y Pdvsa, a través de Metor, según la información publicada por esta última organización. La intervención de ambas instituciones se refleja en placas alusivas que se muestran en la fachada del inmueble. La distribución de fondos de las arcas del Estado utilizados para la recuperación del comedor nunca se hicieron públicos.

Una militante del Psuv, entrevistada para este reportaje, recordó la etapa previa a que la pastora accediera al comedor popular: “Mata, [cuando] era funcionaria, porque trabajaba en la Zona Educativa, habló con Aristóbulo (Istúriz) y con Nelson Moreno cuando eran gobernadores. A ambos les presentó un proyecto para que los comedores populares [le] fueran entregados en comodato a su iglesia, pero ellos se hicieron los locos”.

La fuente recuerda que Mata desistió de pedir las instalaciones al gobernador de oposición que ocupó el cargo entre 2017 y 2021.

“Cuando llegó Marcano a la gobernación, se lo dieron a la iglesia de la profeta porque contarían con el dinero de Pdvsa para arreglarlo. Cuando Barreto Sira [era gobernador de Anzoátegui], por ser opositor, nunca dejaron que interviniera el local, diciendo que iba (Barreto Sira) a privatizarlo, pero se lo dieron a una iglesia que hace lo mismo. Tiene privada la playa y alquila el espacio. Ya no es un comedor popular, de hecho, los menús que venden son a precios que consigues en cualquier sitio. Nadie en situación de calle va a comer allá, no cumple la función social”, dice la integrante del partido oficialista tras hacer cuestionamientos a la ausencia de fiscalización del uso del bien público y de los ingresos derivados del mismo.

Durante el proceso de reportería, ARI visitó el comedor popular Alberto Lovera y confirmó que las ventas en la arepera y la heladería se realizan sin la entrega de factura o la existencia de una caja registradora fiscal que respalde el conteo legal de cada transacción, como lo exige la norma tributaria del Seniat que está vigente en Venezuela. Lo mismo ocurre en Playa Cangrejo o en el parque acuático Jeshua Park donde tampoco entregan facturas de los productos o servicios que adquieren los usuarios por el uso del parque o el alquiler de toldos y sillas.

La congregación de Mata señala en redes sociales que sus fondos provienen de distintas fuentes, entre benefactores relacionados con la Gobernación de Anzoátegui o Pdvsa y sus filiales. Los ingresos por la explotación comercial de los comedores, el parque acuático, la arepera y la heladería son destinados por la fundación Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis en la preparación y entrega de comidas diarias a tres hospitales públicos ubicados al norte de Anzoátegui.

El equipo de ARI hizo un recorrido por los hospitales Dr. César Rodríguez de Puerto La Cruz y Dr. Domingo Guzmán Lander y el pediátrico Dr. Rafael Tobías Guevara, ambos en Barcelona, en febrero de este año.

Durante los tres días de visita, ARI constató que no se entregaron alimentos en nombre de la fundación de Mata.

En el centro pediátrico Dr. Rafael Tobías Guevara, el personal de salud y los pacientes explicaron que el reparto de comidas, que Mata llama jornadas de misericordia, se hace de jueves a domingos y suele estar dirigido al servicio de oncología de ese hospital.

Empresas petroleras como benefactoras

Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis se ha dado a conocer como una fundación que hace obras caritativas en centros de salud y escuelas públicas. Para rehabilitar salones de clase o servicios médicos se asocia con empresas petroleras del Estado para llevarlas a cabo.

“Si es una escuela adscrita a la gobernación o al ministerio de Educación y la obra va a ser realizada con recursos de una filial de Pdvsa, es decir, el propio Estado, ¿cuál es el papel que cumple la fundación de la profeta? ¿Cuál es su papel, como intermediaria o como contratista?”, se pregunta un dirigente del Psuv, posicionado entre los cuadros medios del partido oficialista en Anzoátegui.

El entrevistado sustenta su preocupación con una obra que lideró la fundación de Mata: la restauración de la Unidad Educativa El Caminito, una institución que atiende a los hijos de los trabajadores del Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetti, que se hizo en 2023 con recursos de Supermetanol, empresa adscrita a Pequiven, según información oficial.

La fundación Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis y Mildres Mata informó en sus redes sociales que trabajaron en esa obra con la estatal petrolera. En la cuenta Instagram de Supermetanol compartieron un video en el que Mata indicó que la empresa aportó los materiales de construcción y su fundación puso la mano de obra, aunque no aportó más detalles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Profeta Mildres Mata (@profetamildresmata)

La fuente se refiere a otro caso, las reparaciones realizadas en el Hospital de Niños Dr. Rafael Tobias Guevara en la Ciudad Hospitalaria Dr. Luis Razetti de Barcelona.

“Esas reparaciones las hacen con recursos de Anzoátegui. El piso seis, el piso tres, la emergencia, han sido reparados con recursos públicos. Con aportes del gobierno regional y de Metor. Entonces, la profeta y su fundación no aportan, pero asumen el liderazgo de la ejecución. Ellos llevan obreros, que a veces es gente de su iglesia, que reciben un pago. No se constata si son, o no, mano de obra calificada”, advierte el dirigente sobre las obras que iniciaron en mayo de 2023 en el complejo hospitalario y que concluyeron en noviembre de ese mismo año.

Mata siguió la misma fórmula de trabajar en alianza con instituciones del Estado en la construcción de la nueva maternidad de Anzoátegui, inaugurada durante la campaña presidencial de Nicolás Maduro para la elección del 28 de julio.

La cuenta oficial en Instagram de la gobernación de Anzoátegui certifica que en marzo de este año, el gobernador Luis José Marcano; el entonces ministro de Petróleo, Pedro Tellechea; y la alcaldesa de Barcelona, Sugey Herrera; visitaron el el Hospital de Niños Dr. Rafael Tobías Guevara para anunciar que la industria petrolera, a través de Pequiven, aportaría los recursos para esta obra.

Luego, el 18 de marzo de 2024, medios regionales fueron convocados a la presentación del balance de la obra. Mata, como presidenta de la fundación Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, fue la vocera autorizada para hablar sobre esos trabajos. En la conferencia de prensa aseguró que su organización era parte de esta obra incluida en el plan gubernamental 70 obras por Chávez.

“El gobernador [Marcano] solicitó el apoyo a empresas del Estado para hacer una maternidad producto de que el hospital está colapsado. Las mujeres paren en el piso cinco y todo eso es complicado. Motivado a eso, el gobernador estaba pidiendo una maternidad nueva y esta es una de las 70 obras aprobadas. Pdvsa mandó los materiales y va a dotar toda la parte de las camas y nosotros estamos poniendo la mano de obra. Es un trabajo en equipo entre la gobernación, Pdvsa y la fundación”, declaró Mata al diario local El Tiempo.

La líder religiosa no especificó cómo se financió la mano de obra o si la fundación recibió una retribución por este concepto.

El proyecto de la maternidad incluyó la construcción de dos quirófanos propios, áreas de preparto, postparto y terapia intensiva, así como 16 habitaciones de parto, consultorios y la sala de admisión. En el recorrido inaugural, Maduro agradeció a Tellechea y a Mata por la obra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Profeta Mildres Mata (@profetamildresmata)

“¿Cómo una fundación religiosa, sin fines de lucro, sin experiencia en obras de este tipo, va a construir una maternidad, que tiene especificaciones arquitectónicas y sanitarias, normas internacionales y nacionales que cumplir? O la obra no servirá para nada o van a contratar a otra empresa que sí haga el trabajo y cumpla las disposiciones. Eso es algo que deben explicar Marcano y Tellechea”, dijo el dirigente del Psuv entrevistado para este reportaje.

Este año, las obras de construcción en las que participó la fundación traspasaron los límites del estado Anzoátegui. Con el impulso de Tellechea, quien fue designado como padrino del estado Zulia en abril de 2024, la fundación de Mata intervino en las obras de reacondicionamiento del hospital Dr. Adolfo D´Empaire de Cabimas, un municipio petrolero al occidente de Venezuela. Al igual que en Anzoátegui, el personal con franelas con logo de la fundación religiosa trabajó en la obra, pero los recursos, en este caso fueron dispuestos por la empresa Metor.

Fuentes internas del Seniat consultadas por ARI confirmaron que existe una firma inscrita en el Registro de Información Fiscal llamada Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, presidida por Midres Mata. Según la ficha del organismo, es una fundación privada, operativa desde el 19 de diciembre de 2019. El documento al que tuvo acceso ARI no especifica los demás integrantes de la directiva, ni el registro en el que se encuentra el expediente de la fundación.

Todo lo contrario pasa en Estados Unidos, donde sí existe información de la fundación de Mata. De acuerdo con data oficial y pública, esta empresa sin fines de lucro opera desde mayo de 2023. En la directiva dos personas acompañan a Mata: los pastores Howard Rincones y Lorena Cimino Librik de Rincones, quienes lideran la Iglesia Puertas Al Cielo Miami, en la zona del Doral en Florida. La sucursal está abierta desde febrero del 2022.

La fundación de Mata en Miami, como ocurre en Venezuela, concentra sus operaciones en la entrega de comida a personas que viven en la calle, de acuerdo a lo publicado en sus redes sociales.

Más religión y menos educación

“Al que cree, todo le es posible”. La frase está inscrita en la entrada de la nueva sede de la Fundación Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis que funciona en un espacio de la Universidad Nacional del Turismo (Unatur), dependiente del Estado, en Barcelona.

El espacio, propiedad de Pdvsa y destinado desde 2016 para un centro de estudios superiores gratuito que diera respuesta a la demanda de carreras del sector turismo, es hoy una edificación compartida. El 40% de las instalaciones pertenecen a la institución universitaria, mientras que el 60% está ocupado por la iglesia de la pastora Mata.

Un docente de la carrera de turismo dijo que cuando Unatur abrió sus puertas, la promesa de la entonces ministra de Turismo, Marleny Contreras de Cabello, esposa de Diosdado Cabello, era terminar la obra en cuatro etapas. En ese momento se ofrecieron 300 cupos para carreras universitarias.

“Se nos presentó una estimación de atención de 2.040 estudiantes para el 2020, cuando toda la estructura estuviera lista”, dice el trabajador de Unatur que declaró con la condición de reservar su identidad por motivos de seguridad.

La pandemia del COVID-19 retrasó la materialización de la promesa y de las obras que debía ejecutar Pdvsa. Sin embargo, en 2023, reanudaron la construcción, pero no para ceder los espacios a la universidad, sino para entregarlos en comodato a la fundación de Mata, lo que ha generado críticas entre los profesores de la institución.

“El problema no es si es cristiana, católica, apostólica o romana […] Es absurdo que no se impulse el desarrollo de una universidad, que es un proyecto de la revolución chavista, por beneficiar a un culto. Es deprimente que se invierta el dinero público en la religión, por encima de la educación universitaria”, advierte uno de los profesores.

El equipo de ARI hizo un recorrido por la sede de Unatur en febrero de 2024. En el lugar destinado a ser el Aula Magna los actos de la casa de estudios ahora es un espacio reservado para la celebración de encuentros religiosos. El salón con capacidad para 400 personas está dotado con luces y sonido envolvente de alta calidad.

“Hay un mensaje aspiracional: “Somos bendecidos, para bendecir”. una frase usada como leitmotiv para garantizar el sueño del futuro. La entrega de parte de la sede de Unatur a la profeta nos sirve de analogía. Ya no se construye el futuro con una carrera universitaria, sino con bendiciones divinas y con contactos terrenales oportunos”, opina una fuente del sector universitario de Anzoátegui.

Los fieles siguen acudiendo al culto de Mildres Mata en Anzoátegui con la mirada puesta en ese futuro promisorio.

“La profeta es poderosa gracias a Dios. No solo hizo crecer a la iglesia y a la fundación (…) hasta el propio gobernador le pide consejo y la gente de Pdvsa también la escucha”, dijo Manuel, un seguidor que, durante un servicio religioso celebrado en marzo de 2024, esperaba su turno para ser alcanzado por la misma bienaventuranza que ha tocado a Mildres Mata gracias a las bendiciones recibidas por Pedro Rafael Tellechea Ruíz, antes de caer en desgracia con el oficialismo.

Tras la detención de Tellechea, Mata, la mujer que le impuso las manos hace cinco años para profetizarle un futuro importante en la industria petrolera, sigue promocionando sus servicios religiosos y obras caritativas en redes sociales. El exministro al que antes le dedicó mensajes de agradecimiento por contribuir con su causa y al que le dio su bendición, ya no aparece en ninguna mención de sus publicaciones más recientes. La profeta solo vio la subida, pero no la caída de Tellechea.

ESTA INVESTIGACIÓN ES UNA ALIANZA DE