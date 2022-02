IMÁGENES | Día 2 de invasión rusa a Ucrania: OTAN activa por primera vez su Fuerza de Respuesta de defensa colectiva - Runrun

En el segundo día de los ataques de Rusia contra Ucrania se siguen reportando muertes, así como sanciones contra el gobierno ruso por sus acciones bélicas.

La jornada tampoco estuvo exenta de nuevas amenazas por parte de Rusia. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, advirtió a Finlandia y a Suecia de “consecuencias militares y políticas perjudiciales” si intentan unirse a la OTAN.

Además, resaltó el anuncio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTÁN) sobre el despliegue, por primera vez, de elementos de su Fuerza de Respuesta en la parte este de la Alianza, en el contexto de la defensa colectiva.

«No debe haber lugar a malentendidos: vamos a proteger a cada aliado y cada centímetro del territorio de la OTAN», indicó el secretario general aliado, Jens Stoltenberg durante la cumbre de los líderes de la Alianza, convocada de urgencia ante la agresión de Moscú a su vecino.

We will do what it takes to protect and defend every #NATO Ally @jensstoltenberg

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que 18 personas murieron este jueves, 24 de febrero, como consecuencia de un ataque aéreo ruso perpetrado contra una unidad militar ubicada en la región de Odesa, a orillas del mar Negro.

Con respecto a los fallecidos en el ataque, explicaron que fueron 8 hombres y 10 mujeres. Una de las víctimas fue hallada con vida entre los escombros, pero murió posteriormente en un hospital.

Más temprano, la presidencia de Ucrania había informado sobre las muertes de más de 40 soldados durante los ataques perpetrados por el Ejército ruso.

La mayoría de bajas ocurrieron durante los bombardeos aéreos de esta mañana, según el asesor presidencial Alexéi Arestóvich, reseñó EFE.

El gobierno de Rusia acusó a Ucrania de evitar sentarse a la mesa de negociaciones después de que Moscú aceptara la propuesta de Kiev y sugiriera Minsk, la capital bielorrusa, como sede de las conversaciones.

De acuerdo con el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, Ucrania propuso Varsovia como lugar alternativo para el diálogo tras lo cual «tomó una pausa» y «rompió la comunicación».

En declaraciones a la prensa, el portavoz indicó: «Lamentablemente, esa pausa está acompañada por el despliegue de sistemas de lanzaderas múltiple en barrios residenciales, incluido en Kiev».

Asimismo, agregó que el Kremlin ve esta situación como «extremadamente peligrosa».

El Consejo de Europa decidió»suspender» la participación de diplomáticos y delegados de Rusia en las principales instancias de la organización paneuropea «con efecto inmediato».

Según una nota de DW, la medida afecta al Comité de Ministros, su órgano ejecutivo, y a la Asamblea Parlamentaria, pero no al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Asimismo, a efectos prácticos, el TEDH mantendrá el juez ruso, continuará examinando las demandas presentadas contra Rusia y ofreciendo protección a los ciudadanos de este país.

Con esta decisión, «Rusia sigue siendo miembro del Consejo de Europa y parte de sus convenciones, especialmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos».

«La suspensión no es una medida definitiva, sino temporal, que deja abiertos los canales de comunicación», agrega el comunicado.

La Inspección del Estado para la Regulación Nuclear (SINR) de Ucrania detectó niveles excesivos de radiación en la ciudad de Chernóbil.

De acuerdo con una nota de la Agencia Anadolu, esta declaración se produjo un día después de que Ucrania anunciara que perdió el control de la planta nuclear de Chernóbil.

Pese a que los rusos negaron el aumento de los niveles de radiación en el lugar, la SINR aseguró que los datos del sistema automatizado de monitoreo de radiación de la zona de exclusión muestran niveles excesivos de radiación gamma en varios puntos de observación.

El órgano de control nuclear dijo inicialmente que desconocían las razones de este aumento en la radiación, pero después indicó que algunos expertos creen que las tropas rusas levantaron polvo radiactivo del suelo cuando avanzaban por la zona.

«Los expertos del Ecocentro (una compañía de gestión ambiental) vinculan tal fluctuación en los indicadores del sensor Askro a una brecha en la capa superior del suelo como resultado del movimiento de una gran cantidad de equipo militar pesado a través de la zona de exclusión y el levantamiento por el aire de polvo radiactivo contaminado».

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, acusó a Rusia de haber atacado una guardería y orfanato.

Así lo denunció a través de su cuenta de Twitter, donde expresó: «Los ataques rusos de hoy contra un jardín de infancia y un orfanato son crímenes de guerra y violaciones del Estatuto de Roma».

«Junto con la Fiscalía General estamos recopilando este y otros hechos, que enviaremos de inmediato a La Haya. La responsabilidad es inevitable», agregó el ministro.

Today’s Russian attacks on a kindergarten and an orphanage are war crimes and violations of the Rome Statute. Together with the General Prosecutor’s Office we are collecting this and other facts, which we will immediately send to the Hague. Responsibility is inevitable.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022