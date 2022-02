“Putin será un paria”: Biden aplica nuevas sanciones a Rusia y advierte a países que la apoyen - Runrun

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió este jueves, 24 de febrero, a la irrupción que hizo Rusia en Ucrania con fuerzas militares.

Durante una declaración presidencia, Biden aseguró que su homólogo ruso, Vladímir Putin, «será un paria en el panorama internacional».

«Cualquier nación que ignore su agresión desnuda contra Ucrania quedará manchada por asociación», sentenció el mandatario estadounidense en sus declaraciones.

A juicio de Biden, la decisión de Putin de realizar «una guerra completamente injustificada a Ucrania hará a Rusia más débil y al resto del mundo más fuerte».

«Libertad, democracia, dignidad humana, esas son las fuerzas más poderosas que el miedo y la opresión», añadió Biden.

Consideró también que la acción de Putin contra Ucrania le costará mucho a Rusia, «económica e institucionalmente», y señaló que se asegurarán de eso.

«Sancionaremos a miembros de la élite rusa y sus familias, a todos aquellos que sean amigos de Putin y se beneficien de él», dijo.

Según Biden, Putin tiene ambiciones mucho más grandes que Ucrania. «Quiere, de hecho, restablecer la antigua Unión Soviética. De eso se trata. Y creo que sus ambiciones son completamente contrarias al lugar al que ha llegado el resto del mundo», alertó.

Biden autorizó el despliegue «de fuerzas adicionales de Estados Unidos en Alemania como parte de la respuesta de la OTAN».

Sin embargo, dijo que no enviará tropas a pelear en Ucrania, «pero cada pulgada de territorio OTAN será defendida».

Biden: "Let me say it again: Our forces are not — and will not — be engaged in the conflict with Russia in Ukraine." pic.twitter.com/WbN9MCQ1ZT

— Axios (@axios) February 24, 2022