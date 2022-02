Imágenes | Al menos 40 muertes en primeras horas de ofensiva militar rusa en Ucrania - Runrun

Las autoridades de Ucrania informaron este jueves, 24 de febrero, que al menos 40 personas murieron, incluidos 10 civiles, por la ofensiva militar lazada por Rusia contra ese país.

De acuerdo con una nota que publicó Europa Press, se incluyen cerca de 20 muertos contra un puesto militar en Odesa.

Oleksiy Arestovic, asesor de la presidencia ucraniana, indicó que la mayoría de las víctimas son de la Guardia Fronteriza, aunque reconoció que hay al menos 10 civiles muertos.

Vale recordar que, durante la madrugada de este jueves, los rusos bombardearon algunas ciudades ucranianas como Kiev y Kharkiv, siendo estas las dos más importantes del país.

En información que recoge El País de España, señalan que las tropas del Kremlin entraron en territorio ucraniano por la región de Donbás, en el noreste. Las cámaras de seguridad captaron la entrada de blindados rusos.

A su vez, el gobierno ucraniano asegura que las tropas rusas han entrado al país por el noreste, desde Rusia.

Desde la red social Twitter, tanto medios de comunicación como usuarios en general, han compartido imágenes sobre este acontecimiento. El sonido de las sirenas en las ciudades donde ingresaron las tropas rusas retumba por varios lugares.

El reportero de CNN, Mathew Chance, informó que las fuerzas rusas tomaron el aeropuerto Antonov, ubicado a unas 15 millas de Kiev.

«Estas tropas que puedes ver aquí, son fuerzas aerotransportadas rusas. Han tomado este aeropuerto», señaló el periodista en un video difundido en redes.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022