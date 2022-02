El análisis de Crisis Group sobre la fase “potencialmente más letal” del conflicto en Ucrania - Runrun

El experto ruso de Crisis Group, Oleg Ignatov, consideró que las acciones de Putin «traen un cambio sísmico para el futuro de Rusia en el escenario internacional»

La organización no gubernamental Crisis Group analizó los recientes acontecimientos de Ucrania, donde Rusia inició una operación militar en la región del Donbas tras advertir que la respuesta de Moscú sería «inmediata» si alguien intentaba reaccionar a dicha ofensiva.

A través de un hilo publicado en Twitter, Crisis Group explicó que las semanas de «diplomacia frenética» no lograron evitar que Rusia invada Ucrania y que, ahora, «la crisis ha entrado en una fase nueva y potencialmente mucho más letal».

De acuerdo con la directora de la organización, Olya Oliker, «los eventos de anoche tienen todas las características de una invasión a gran escala».

Por su parte, Comfort Ero, presidente y CEO de Crisis Group, aseguró que no se trata solo de «una crisis de seguridad europea» y que, además, las repercusiones de esta guerra «serán severas y duraderas».

Simon Schlegel, analista de la organización, también comentó sobre la ofensiva: «Aunque las autoridades ucranianas han pedido calma, los atascos de tráfico de esta mañana en Kiev se han construido en los carriles de salida, en la dirección opuesta al tráfico habitual de la hora pico».

Además, Schlegel alertó que estos son los primeros signos de una probable crisis humanitaria prolongada «que podría desplazar a millones de personas».

El experto ruso de Crisis Group, Oleg Ignatov, consideró que las acciones de Putin «traen un cambio sísmico para el futuro de Rusia en el escenario internacional».

«Es probable que Rusia se encuentre en un aislamiento político y económico sin precedentes durante mucho tiempo», añade Ignatov.

Por último, Richard Gowan, quien también forma parte de la organización, señala que la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad condenará las acciones de Moscú, «pero Rusia vetará cualquier resolución que condene su comportamiento».

«Todos los ojos estarán puestos en China, que ha tratado de evitar hacer fuertes declaraciones sobre la crisis. Pero las potencias occidentales esperarán que indique algún descontento con Moscú», añade Gowan.

