ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #6Feb - Runrun

Rusia rebasa cifra de contagios e Israel con tope de ingresados a centros hospitalarios

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. Para la tarde de este domingpo #6Feb hay cinco noticias resaltantes sobre esta pandemia, que se presentan a continuación:

Rusia rebasa por vez primera los 180.000 contagios en un solo día

Las autoridades de Rusia han confirmado este domingo por primera vez más de 180.000 casos de coronavirus en un día, máximo de toda la pandemia, en medio de un repunte que ha llevado al país a batir cifras históricas durante la última semana. El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus ha señalado que durante las últimas 24 horas se han registrado 180.071 contagios y 661 muertos por coronavirus, lo que eleva los totales a 12.810.118 y 335.414, respectivamente.

La cifra de positivos se ha disparado desde mediados de esta semana, cuando el país superó por primera vez la barrera de los 150.000 casos en 24 horas. Los expertos achacan este repunte a la propagación de la variante ómicron en todo el país, ahora mismo en su peor momento de la pandemia.

La ciudad de San Petersburgo es la que más casos diarios ha registrado, con 21.448 nuevos casos mientras que se han confirmado casos de la ómicron en 84 de las 85 regiones del país euroasiático, de acuerdo con las estimaciones recogidas por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.

Israel registra su máximo de ingresados graves por covid

Más de 1.200 contagiados de covid-19 están hospitalizados en estado grave en Israel, el número más alto desde el inicio de la pandemia, mientras la tasa de infecciones por la rápida extensión de ómicron va bajando progresivamente. 1.229 personas están ingresadas en condición crítica, mientras que los contagios nuevos confirmados durante la última semana han alcanzado prácticamente los 400.000, según datos de Sanidad. Sin embargo, la tasa de reproducción (número promedio de personas a las que cada infectado transmite el virus) ha ido bajando durante los últimos días, y ahora se sitúa en 0,88.

Desde el inicio a finales de noviembre de ola por ómicron, más de dos millones de israelíes han dado positivo y unas 900 personas han muerto por el virus, con la media de una muerte por cada 2.000 casos confirmados. Esto supone una cifra más baja que en olas anteriores.

Alemania registra un máximo en la incidencia a siete días

Alemania ha superado el umbral de los 11 millones de casos de covid-19 después de sumar 133.173 nuevos contagios en las últimas 24 horas, según el balance del Instituto Robert Koch publicado este domingo. Las autoridades sanitarias han notificado 41 muertes en el último día, lo que eleva a 118.717 el número de defunciones totales. Además, la incidencia a siete días ha superado el umbral de 1.400 casos por cada 100.000 habitantes por primera vez desde el inicio de la pandemia. La cifra se ha situado hoy en 1.400,8, nuevas infecciones por cada 100.000 personas, frente a las 1.388 del sábado y las 1.156,8 de hace una semana. Los diputados de la coalición semáforo que gobierna el país han presentado algunos puntos clave para debatir la vacunación obligatoria en el país. Según los datos de Our World in Data, el 74,3% de la población alemana ha recibido la pauta completa de vacunación.

OMS pide más colaboración a China para investigar origen del coronavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, trasladó al primer ministro chino, Li Keqiang, la «necesidad» de una «colaboración más fuerte» para determinar los orígenes de la covid-19, y que esta «se base en la ciencia y las pruebas». En un mensaje publicado anoche a través de su perfil oficial de Twitter, Tedros agradeció el apoyo de Li para «refozar la OMS» e indicó que charló con él sobre el refuerzo de las campañas mundiales de vacunación, para conseguir que el 70% de la población global reciba el suero contra el coronavirus. «La solidaridad es clave para garantizar el acceso y la asequibilidad de las vacunas», agregó.

Veintena de niños belgas recibe por error la vacuna no autorizada de Moderna

Una veintena de niños belgas de entre 7 y 12 años recibió por error la vacuna contra el coronavirus de Moderna, que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no ha autorizado aún para esta franja de edad. Los menores tendrían que haber recibido la inyección de Pfizer, que la EMA sí ha aprobado para esas edades. Se trata de un error que tuvo lugar el pasado miércoles en un centro de vacunación de la región norteña de Flandes. Los responsables del centro han contactado ya con los padres de 19 de los 21 niños afectados para informarles del error, el primero de este tipo, según la agencia de Sanidad de Flandes. Según esta autoridad sanitaria, los menores no corren riesgo a pesar de haber recibido la vacuna de Moderna y asegura que ofrece el mismo grado de protección que la de Pfizer. No obstante, ha advertido a las familias que durante las próximas semanas estén pendientes por si surgieran efectos secundarios. La EMA sigue evaluando la viabilidad de la vacuna de Moderna para los menores de entre 6 y 11 años, después de haberla autorizado ya para los mayores de 12.