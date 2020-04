Podcast | Tres en uno: Estrategias del gobierno, cuarentena y opacidad en las cifras por COVID-19 - Runrun

En el episodio 63 de este podcast informativo tres grandes reportajes destacaron por la alianza entre los portales RunRun.es, TalCual y El Pitazo.

El Coronavirus sigue manteniendo en estado alarma a la población mundial y especialmente a la venezolana donde según el gobierno de Nicolás Maduro hasta este lunes 30 de marzo había 3 personas fallecidas y 129 contagiados.

Sobre este tema conseguimos en Runrun.es un reportaje que lleva por título Cronología de incongruencias y opacidad en cifras oficiales de Covid-19 en Venezuela. Desde que se anunciara la detección de los dos primeros casos de Coronavirus en Venezuela el pasado 13 de marzo, se han detectado una serie de incongruencias en la data oficial. La primera se produjo cuatro días después del primer anuncio cuando Nicolás Maduro dijo que había 13 casos positivos en Miranda, mientras que Héctor Rodríguez, gobernador de la entidad, escribió en su cuenta de Twitter que eran 17.

En El Pitazo resaltó un trabajo que se titula Médicos aseguran que cuarentena por Covid-19 no es solo un asunto de militares. Si bien, la cuarentena es un método ventajoso para mitigar un posible contagio masivo de la población venezolana, expertos coinciden en que no es suficiente y debe ir acompañada por educación, difusión de información y participación ciudadana. Aseguran que la cuarentena no es sostenible en el tiempo por el impacto social y económico que tendrá especialmente en las personas que perciben un ingreso diario y acostumbran a comprar alimentos y medicinas con frecuencia.

Por TalCual destacó el trabajo que realizaron las periodistas Gabriela Rojas y Maria de Los Angeles Graterol el cual se titula Cada familia una escuela: La estrategia ministerial son píldoras de clase en TV. La planificación del Ministerio de Educación en torno a la cuarentena abarca un periodo hasta junio, fecha cercana al cierre del año escolar. Apenas 45 minutos duró la primera clase por Venezolana de Televisión que forma parte del programa, Cada familia una escuela. En ese lapso se concentra el pensum de educación básica, media y diversificada que además es aderezado con loas a Maduro y elogios al chavismo.

