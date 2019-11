A Andrés le faltó el oxígeno a miles de pies de altura - Runrun

Según un pasajero del vuelo de Estelar que se devolvió a Venezuela el pasado 3 de noviembre, las máscaras no sirvieron en el aire

Expertos aseguran que las máscaras sí tenían oxígeno, pero que no debieron activarse

Consideran que actualmente la tripulación no recibe el adiestramiento adecuado para encarar situaciones de emergencia

@franzambranor

Andrés se cansó de aspirar a través de la máscara y no sintió nada. El oxígeno que supuestamente debía inhalar nunca salió. Andrés era uno de los pasajeros del vuelo de la aerolínea Estelar que partió el domingo 3 de noviembre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía con destino a Miami con escala en Santo Domingo y debió devolverse a la terminal del estado Vargas debido a la falla de uno de los motores.

“Según él sí falló el oxígeno de las máscaras y hubo mucha inexperiencia por parte del personal de cabina”, dijo el abogado y profesor universitario Ángel Monagas, familiar de Andrés.

Monagas publicó en su cuenta de Twitter un vídeo del interior del avión donde se ven las máscaras de oxígeno colgando sobre los asientos de los pasajeros.

#CaigaQuienCaiga #3Nov Vuelo Estelar CCS-MIAMI, vía Sto Domingo. 45 min después del despegue se apaga un motor, se regresa a Maiquetia, se hace humo en la cabina y al caer las máscaras de oxígeno, no hay oxígeno. Sucedio hoy a las 11:35am en maiquetia. Hasta cuando Estelar? pic.twitter.com/ot7M4kyHv4 — Angel Monagas (@AngelMonagas) November 4, 2019

El vuelo apenas duró 45 minutos. El capitán decidió regresar a Maiquetía. La aerolínea Estelar anunció en un comunicado que el avión solo iba a Santo Domingo y no tenía como destino final la ciudad de Miami.

A juicio de un experto en aeronáutica que prefirió mantenerse en el anonimato, es falso que las máscaras no hayan tenido oxígeno.

“Cuando halas de la máscara ya se desprende el oxígeno porque se rompe un cilindro interno y comienza una reacción química, obvio la gente no lo siente”, dijo el experto.

“Es un generador de oxígeno que se activa cuando hay una emergencia”, añadió un piloto nacional que tampoco quiso dar su nombre a conocer.

Pero las máscaras de oxígeno no debieron haber sido expulsadas porque estas se activan cuando hay una despresurización y en el avión eso no sucedió.

Especialistas consideran que la falta de adiestramiento en el personal de tripulación provoca que se tomen decisiones erradas a la hora de una emergencia. Este es el segundo caso -conocido gracias a las redes sociales- en menos de un mes en el que la posible impericia de la tripulación de una línea aérea venezolana agrava una evento en el aire.

De acuerdo al experto en aeronáutica, el desperfecto en el vuelo de Estelar surge cuando se tranca una guaya del acelerador y el capitán opta por apagar un motor.

“Lo que pasó es que cuando el capitán apagó el motor, las máscaras inmediatamente saltaron. La cabina posee un censor que cuando hay una condición irregular hace que las máscaras se disparen”, dijo el experto en aviones.

“Se debió haber devuelto y apagar el motor llegando a Maiquetía. Si le quitas potencia al motor que está bueno y dejas la potencia del que está malo, vas volando hasta nivelar, pero hay que estar en los zapatos de la tripulación. Tú no debes causar una emergencia donde no la hay. El capitán puede decir que lo hizo bien porque el resultado fue positivo y todos terminaron con vida”, agregó el experto.

En el comunicado emitido por Estelar, la aerolínea reconoce que sí hubo una falla mecánica, pero que el protocolo de emergencia funcionó.

El caso similar ocurrió el 22 de octubre de 2019, un vuelo de Swift Air, aliada comercial de Laser, presentó una falla en uno de sus motores y debió devolverse al Aeropuerto de las Américas en Santo Domingo, lugar de la escala hacia Miami.

La imagen de un pasajero de este vuelo tomando directo de una botella de ron al aterrizar sanos y salvos se volvió viral.

La verdadera historia de la botella de ron que se abrió en la fila 5 y terminó en la 32

Mayday, mayday

Para los especialistas en la materia, este tipo de accidentes seguirán sucediendo debido a varios aspectos: una flota de aviones caduca, escaso entrenamiento del personal de tripulación e imposibilidad de las aerolíneas de comprar repuestos a proveedores debido a las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos a la administración de Nicolás Maduro.

“Los márgenes de seguridad se están estrechando. Cada vez hay menos vuelos y más incidentes”, dijo el experto en aeronáutica civil.

Aviones en Venezuela: un chequeo que quedó en el aire

“La capacitación que están dando aquí no es la mejor. No están lo suficientemente preparados”, aseveró el piloto.

El experto en aviones indicó que la crisis por la que atraviesa el país provocó que pilotos con experiencia emigraran.

“Aquí hubo un éxodo y muchos de esos jóvenes copilotos los tuvieron que pasar a capitanes. Un capitán aquí puede ganar 1.000 dólares; en Europa ganan entre 7.000 y 11.000 dólares”, dijo el experto.

“Las aerolíneas no mandan a su personal a capacitarse en el extranjero apropiadamente porque sale muy caro”, agregó el piloto.

El piloto asegura que en Venezuela la flota de aviones es vieja. “Son aviones que tienen mucho recorrido. A eso se suma que no se pueden comprar repuestos por el tema de las sanciones”.

“En Maiquetía hay huecos en la pista, ya uno hasta se los conoce”, bromeó el piloto. “En los aeropuertos de Venezuela no hay agua, no hay aire acondicionado. Los pilotos cuando se montan en un avión ya están estresados”, añadió.

Otro inconveniente es la falta de gasolina tipo avgas, un combustible de alto octanaje diseñado básicamente para aviones pequeños y avionetas.

“Desde abril no hay gasolina avgas. Pdvsa es la encargada de dotar de combustible a los aviones y no lo hace, argumenta que por las sanciones no pueden dar suministro”, dijo el piloto.

“Hay muchos aviones parados porque no hay gasolina y los pilotos están perdiendo sus licencias, porque si no demuestras que volaste en los últimos tres meses, el INAC (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil) te quita la licencia”, indicó el experto en aviones.

Desde Estados Unidos, Andrés prefiere no hablar del incidente del pasado 3 de noviembre y todavía se pregunta si la máscara tenía o no oxígeno. Le da gracias a Dios por haber llegado sano y salvo a sus destino.