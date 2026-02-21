Táriba Malpica: el diseñador gráfico señalado de ser militar estadounidense

Dos intentos de suicidio ya ha tenido Luis Armando Táriba Malpica de 29 años. Desde septiembre de 2024 el carabobeño se encuentra arrestado, acusado de los delitos de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración con gobierno extranjero.

Táriba fue aprehendido luego de que fuese acusado por una vecina de ser un “militar estadounidense infiltrado”, según expuso su madre, Priscilla Malpica.

Malpica indicó que su hijo padece de TDAH (Trastorno por Deficit de Atencion e Hiperactividad) y por ello se obsesiona con cosas que le atraen.

“¿Qué pasa con esto? Él empezó a vestirse con ropa de camuflaje porque su sueño frustrado siempre fue el de ser militar, pero no pudo serlo porque aparte de su compromiso de aprendizaje, también tiene un tema cardiológico, tiene un prolapso de la válvula mitral”, dijo la madre de Luis Armando.

Malpica aseguró que pese a su predilección por la ropa camuflada, Táriba no portaba vestimenta alguna del Ejército venezolano. “Él compraba su ropa en los buhoneros o en tiendas populares, ese día cargaba un pantalón de camuflaje, sus botas, una camisa verde olivo y un morral, también camuflado”.

Priscilla indicó que su hijo nunca imaginó que la predilección por usar prendas militares lo iba a convertir en un preso político de los que la ONG Foro Penal contabiliza más de 600 actualmente.

“Incluso funcionarios de la policía le pasaban por el lado y lo saludaban, le tocaban la corneta, la sirena de las patrullas. Varias veces se le dijo que no se vistiese así, pero no quiso escuchar ”.

Malpica aseveró que su hijo fue detenido por miembros de la Policía Municipal en su sitio de trabajo en la avenida Bolívar de Valencia y lo llevaron a un módulo en la urbanización Prebo.

Posterior a su estancia en la sede de la policía municipal, Luis Armando fue trasladado al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide de Caracas. “Nos dijeron que les iban a hacer unas preguntas y luego regresaban a su casa y ya tenemos un año y cinco meses en esto, sigue detenido”.

Malpica expuso que el día que lo presentaron en tribunales, su hijo se desmayó producto del shock emocional y su compromiso cardiológico. “Debido a eso lo llevaron de El Helicoide a la sede de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en La Yaguara, ahí estuvo 45 días hasta el día de la audiencia preliminar”.

Priscilla contó que su propio hijo le dijo que no tenían pruebas en su contra.

“No entendía por qué lo dejaron preso, el juez sólo accedió a hacerle exámenes psicológicos, psiquiátricos y psicopedagógicos, desconoció totalmente el diagnóstico cardiológico, pese a que presentamos todos los informes”.

Luego de la audiencia, Malpica sostuvo que la defensa pública les indicó que Táriba estaba siendo enjuiciado con dos señores desconocidos.

“Él los conoció en la PNB de La Yaguara, no los había visto anteriormente, ni idea de que hacia ahí y por qué”.

La madre de Luis Armando comentó que a este le dijeron que si se declaraba culpable le reducirían la sentencia.

“Él les dijo que no se iba a declarar culpable porque no era terrorista, no es político ni traidor a la patria y mucho menos está asociado con nadie para delinquir. Ni siquiera está inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE), no vota”.

Malpica indicó que el juicio en el Tribunal 3 de control de Terrorismo y 52 de control ordinario de la Circunscripcion Judicial del Area Metropolitana de Caracas no ha empezado por retardo procesal.

“Tengo entendido que legalmente ya debería estar libre porque si no hay pruebas y tiene más de un año de retraso procesal, sumado a su cardiopatía y compromiso de aprendizaje, debería estar en la calle”, dijo Malpica.

La tristeza e impotencia arropan

La madre de Luis Armando manifestó que este es diseñador gráfico, pero debido a la precariedad laboral en Venezuela se ha visto en la obligación de trabajar de mesonero.

“Es padre de una niña de apenas tres años, tiene un alto sentido de la responsabilidad y el compromiso, siempre ha sido proveedor de su casa, su esposa e hija”.

La propia Malpica, de profesión terapeuta, quedó sin empleo a raíz de la detención de su hijo y se dedica a vender pulseras, caramelos y chupetas en la calle para recolectar dinero.

Malpica indicó que debido a un cuadro depresivo, su hijo ha intentado quitarse la vida en dos oportunidades.

“Él estuvo en la Zona 7 de la PNB en Boleíta y allí se intentó ahorcar en un par de ocasiones”.

Malpica dijo que actualmente su hijo está recluido en la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, donde le permiten verlo una vez al mes.

“Tiene una visita familiar y otra conyugal una vez al mes. Me han permitido pasar paquetería sin problema alguno, el me ha dicho que no lo han maltratado ni golpeado”.

Priscilla aseguró que su hijo cree en Dios y se ha aferrado a la Biblia. “Él es cristiano y tiene mucha fe”.

La madre de Luis Armando admitió que el sufrimiento de su hijo es de carácter emocional.

“Hay días en los que está tranquilo, sereno y centrado, regularmente se muestra animado, pero cuando se termina la visita obviamente nos decaemos, no es nada fácil dejar ahí a mi hijo sabiendo que es inocente”.

Malpica denunció que su hijo no ha recibido la atención médica correspondiente como cita las Reglas Mandela de la ONU.

“Cuando él se desmayó el año pasado, los funcionarios de la PNB lo llevaron al Hospital Pérez de León en Caracas. Ahí indicaron que había que hacerle estudios cardiológicos porque ya había tenido alrededor de cuatro desmayos en el tiempo que había estado detenido”.

Malpica sentenció que se trasladó al Ministerio Público con las órdenes de los exámenes y que incluso un Fiscal fue a Zona 7 a prometer que efectivamente se iban a llevar a cabo.

“Cuando fui la siguiente vez a Caracas me dijeron que sí se los iban a hacer, pero que el oficio estaba en el Ministerio esperando por una firma y un sello, hasta la fecha no le han hecho nada”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.