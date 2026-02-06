Esposa de John Jaimes quiere poner fin a su pesadilla

“Desde ese momento para aca mi vida ha sido una tortura”, dijo en un Instagram Live organizado por la ONG Foro Penal, Yuleidy Tarazona, esposa del sargento mayor tercero del Ejército, John Jaimes.

Tarazona indicó que su esposo fue detenido el 19 de septiembre de 2019 por personas que lo sacaron esposado de su residencia en Táchira sin una orden judicial frente a la mirada de su hijo de apenas tres años.

La esposa manifestó que en una primera instancia lo llevaron a la sede de la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en San Cristóbal y posteriormente lo llevaron a Caracas.

“Estuvo 60 días en Boleíta, donde no recibía agua ni comida, me quedé 15 días ahí y cuando lo pude ver estaba con la boca llena de sangre, con golpes y moretones por todo el cuerpo”.

Tarazona aseguró que posteriormente trasladaron a su esposo a la cárcel de Ramo Verde, donde aún permanece.

“Lo tuvieron 15 días en El Tigrito (aislado) yo viajé en agosto del año pasado para llevarle comida, pero me dice que ya no tiene”, manifestó.

Tarazona aseguró que vende tortas para poder ayudar a su esposo y mantener a su hijo de 10 años.

“Yo he adelgazado mucho, la última vez que fui a Caracas no lleve a mi hijo porque de aquí de San Cristóbal el pasaje cuesta 35 dólares”.

La esposa de Jaimes afirmó que ha contado con la colaboración de familiares, amigos, vecinos e integrantes de organizaciones no gubernamentales.

“Ya quiero que se acabe esta pesadilla y con la Ley de Amnistía lo liberen para volver a pasar un Navidad, un cumpleaños juntos”.

A la conversación también se unió el periodista Víctor Ugas, quien fue excarcelado a mediados del mes de enero junto a una decena de colegas.

“Pasé por un proceso difícil, fue año y medio en Tocorón. Sigo pidiendo por la libertad de todos los presos políticos, me impactó ver a los familiares pernoctando en El Helicoide y en la Zona 7 de la PNB”.

Lisbeth Añez, apodada “Mamá Lis”, dijo que desde el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de excarcelar a un “número importante” de presos políticos, familiares del interior viajaron a la capital venezolana.

“Ya vamos a cumplir un mes de ese anuncio y se han creado campamentos espontáneos frente a los centros de reclusión. En el El Rodeo son más de 80 familiares pernoctando allí. Hay personas de la tercera edad y gente enferma que ha tenido crisis”.

Anna Mariani, coordinadora de Foro Penal en Miami, dijo que hasta el momento la organización contabiliza 383 excarcelados desde el pasado 8 de enero.

“Todavía hay 687 detenidos, de los cuales 600 hombres y el resto mujeres, hay un adolescente. De esa cantidad no se conoce el paradero de más de 50 personas y 59 son extranjeros”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.