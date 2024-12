El Megafono

Denuncian requisas violatorias de derechos humanos en Yare III

Redacción Runrun.es Hace 4 horas

Familiares de detenidos en el marco de la represión electoral denunciaron que han sido víctimas de requisas invasivas en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado Miranda.

Los familiares denunciaron que estos procedimientos se han intensificado especialmente después las vigilias y concentraciones frente al Ministerio Público exigiendo libertad para los aprehendidos luego de los comicios del pasado 28 de julio.

“La primera vez que me revisaron yo me sentí violada, pero no tuve pena porque tenía muchas ganas de ver a mi muchacho. Pero estas últimas requisas han sido las más humillantes que he vivido”, declaró la madre de un detenido al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Denunciaron que Ángel Castro, director del penal, empezó a aplicar violencia psicológica al amenazar a varios familiares con revisarles los teléfonos y ver sus conversaciones privadas

“Cuando estábamos en la cola para la requisa el director salió y comenzó a decirnos: Aquí están las mujeres que les gusta hacer TikTok, que les gusta salir en público y dar declaraciones a la prensa, sigan haciendo TikTok, sigan declarando que ahí les viene su sorpresita”, dijo una de las madres.

En medio de sollozos, una mujer cuyo familiar está detenido en Yare III relato como fue el procedimiento para ingresar al recinto penitenciario.

“Nos mandaron a desnudar y nos revisaron la ropa en el piso. Después me mandaron a poner en un rincón, me pidió que recostara la espalda en la pared y abriera las piernas como si fuera a parir. La funcionaria me pidió que abriera más las piernas y yo le dije que ya no podía abrir más”, detalló.

#OVPDenuncia Una madre detalla la forma como requisan a las mujeres en el penal de Yare III. Desde @oveprisiones instamos al Ministerio Público a abrir una investigación penal contra estos perpetradores de violaciones a los derechos humanos, quienes actúan bajo la mirada pasiva… pic.twitter.com/XH41YEYb97 — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) December 9, 2024

“Mientras estaba con las piernas abiertas me pidió que con mis manos me abriera la vagina, agarró su celular y alumbró en mis partes íntimas. Después me pidió que pujara como si fuese a parir, mientras yo seguía sosteniendo mi vagina con las manos. Fue horrible, me sentí violada sin penetración”, prosiguió.

#9Dic En una concentración frente al Ministerio Público en #Caracas, las madres relatan lo humillante que son las requisas en el Centro Penitenciario Yare III, estado #Miranda. “Me sentí violada sin penetración”, cuentan. pic.twitter.com/NobhYbAa3u — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) December 9, 2024

Humberto Prado, director del OVP, indicó que estas prácticas están consideradas como violaciones a los derechos humanos.

“No tenemos autonomía de poderes. La Defensoría del Pueblo no vela por los derechos humanos de los presos, el Ministerio Público no investiga, a través de su dirección de Derechos Fundamentales, a ningún funcionario público. Las investigaciones solo son contra el preso y su familiar”.

Con información de OVP