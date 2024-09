El Megafono

Concentración frente a embajada de Brasil: pocos pasos que simbolizan una petición gigante

Hace 2 horas

Aunque el recorrido fue de apenas tres cuadras, la distancia física no se comparó con la magnitud de la petición que hicieron decenas de familiares de presos políticos al gobierno brasileño del presidente Luis Inácio Lula Da Silva.

Con franelas blancas y portando carteles con los nombres y fotografías de sus afectos, los familiares de los presos políticos caminaron desde la Plaza Bolívar de Chacao hasta la sede de la embajada de Brasil en Caracas, ubicada en la avenida Mohedano.

En la actividad promovida por la ONG Provea, los venezolanos pidieron por la intersección de Lula para lograr la liberación o al menos el respeto a los derechos fundamentales del millar de presos políticos en Venezuela.

Previo a la salida a la sede diplomática, Provea denunció la presencia de policías vestidos de civil.

Este mismo martes, la ONG Foro Penal actualizó la cifra de presos políticos, la cual se ubica en 1.808.

Los micrófonos y cámaras se concentraron en las primeras de cambio en Andreína Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel y hermana de Jonars Adolfo Baduel, detenido en la llamada Operación Gedeón y recluido en la cárcel de Rodeo I .

“Esta actividad es para pedir la mediación del presidente Lula en virtud que en Venezuela sigue criminalizada la disidencia…quiero decirle al mundo que no se olviden que en este país seguimos siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esta actividad está siendo replicada en 11 países frente a la embajada de Brasil”.

Baduel dijo que su hermano está hacinado y comparte una celda 2 x 2 en condiciones inhumanas. “Solo tienen la letrina y están aislados las 24 horas del día”.

Baduel denunció que tanto su hermano como el resto de los detenidos son torturados con frecuencia.

Andreína junto al Comité de Familiares de Presos Políticos solicitaron además al cese de la represión, que tuvo su clímax luego del 28J con la detención de miles por oponerse a los resultados arrojados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con apenas un boletín y sin mostrar datos desagregados.

Asimismo, Sol Ocariz, hermana del activista de derechos humanos, Edward Ocariz, dijo que este se encuentra secuestrado desde el pasado 2 de agosto.

“Se lo llevaron de su casa en Coche sin orden alguna, a esta fecha no se si estará vivo, desconozco las condiciones en las que se encuentra en Tocuyito, no me permiten verlo ni me dan explicaciones de él. Todas estas personas son inocentes, no hay ladrones ni violadores, únicamente presos políticos. Están minimizando el derecho a la libertad de expresión que nos da la Constitución”.

A Lula también lo invocaron afuera

Tal y como lo dijo Andreína Baduel, la protesta se replicó en otros países de la región como Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, México, Costa Rica y Estados Unidos.

En Europa los venezolanos apoyaron en España, Francia, Bélgica, Austria, Países Bajos, Noruega y Dinamarca.