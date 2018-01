Los Runrunes de Bocaranda de hoy 11.01.2018: ALTO: Kreisel

ALTO

JUGUETES PARA ELLOS:

Bien recordamos que hace un año la operación mediática del régimen fue cuando acusaron a una fabricante e importadora de juguetes, los allanaron, se llevaron presos a sus gerentes, repartieron juguetes a “precios solidarios”, acusaron a sus propietarios de acaparadores y desmantelaron así una empresa que por años cumplió con sus clientes, sus proveedores y el público pero que tras el arrase rojo dejó de ser fuente de trabajo para decenas de trabajadores, sumó desempleados al torrente crítico nacional y sirvió como ejemplo, otro más, de la destrucción demagógica de empresas, fábricas, industrias y empleos dignos. Recibo fotos que me envía un “patriota cooperante” donde deja muy claro el saqueo “graneadito” que desde la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos han venido haciendo durante todo 2017 por instrucciones, muy personales, de William Contreras el titular máximo de la SUNDDE. Es así que me demuestran que aún quedaban juguetes en los depósitos intervenidos pero se han venido entregando “solo para quien indique el jefe”. En medio de las denuncias recientes de incumplimiento en la entrega de perniles así como las quejas por la mala calidad de los juguetes repartidos a través del “carnet de la patria” o los “CLAP” es importante conocer que desde la intervención el 2016 los asaltantes oficiales se llevaron no solo los adornos navideños de las oficinas sino el whisky que tenían en cestas como regalo acostumbrado de navidad para sus clientes mas importantes. No solo inventaron mentiras para justificar la intervención sino que en todo el año pasado iban emisarios de la SUNDDE a llevarse mas juguetes para altos burócratas y oficinas gubernamentales. El inventario que tenia Kreisel era tan completo que aún hay miles de cajas guardadas esperando la roja orden de entrega. Los propietarios nunca pusieron la denuncia pues los tienen chantajeados con la prisión de los gerentes. Contreras envía sus emisarios con órdenes de entrega tal y como hizo en noviembre para los empleados de VTV. Para ellos sí, para el pueblo no. En fin una prueba mas del avance de la robolución destructora, manipuladora y sobretodo mentirosa.

