Lanzan plataforma biométrica para reunificar a niños separados tras los sismos

La organización política Vente Venezuela anunció el lanzamiento oficial de una plataforma digital y pionera para la identificación por coincidencia biométrica, diseñada con el objetivo fundamental de atender la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes que resultaron separados de sus respectivos núcleos familiares tras el fuerte doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Esta iniciativa nace como una respuesta directa desde la sociedad civil y la diáspora profesional para disminuir las consecuencias humanitarias que trajo consigo la contingencia en las zonas afectadas a nivel nacional.

El desarrollo completo de este software especializado estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de programadores e ingenieros informáticos venezolanos, quienes sumaron sus capacidades técnicas de forma voluntaria para crear una alternativa eficiente ante la emergencia. La función principal de la herramienta es centralizar los esfuerzos de búsqueda y proveer un canal confiable que logre agilizar información verificada con los adultos que buscan a sus hijos y los registros de menores de edad que están recibiendo ayuda y resguardo temporal en los distintos refugios.

Protección de datos

Frente al delicado manejo de información y registro de menores de edad en estos casos de desastres naturales, los creadores de la plataforma enfatizaron que el sitio web fue programado bajo directrices técnicas y rigurosas que resguardan estrictamente los derechos legales y constitucionales de la infancia.

La plataforma asegura que el almacenamiento y procesamiento de las huellas y rasgos de identificación cumplan con protocolos de seguridad que puedan garantizar la confidencialidad de la información frente a posibles vulneraciones de privacidad en la página.

El monitor busca evitar la discrecionalidad y el desorden administrativo en los centros de asistencia provisionales y ofrece a los encargados de los refugios un mecanismo que les permita comparar las identidades antes de proceder a cualquier entrega legal de un menor de edad, la protección de la niñez venezolana es el centro prioritario del que se erige el sistema.





#TodosConVzla 🇻🇪 | Ya disponible el nuevo sistema de identificación por coincidencia biométrica de niños, niñas y adolescentes (NNA) separados de sus familias tras el sismo del 24 de junio. 📲🛡️



Desarrollado por programadores venezolanos en el exterior, la plataforma facilita la… pic.twitter.com/ZRpq4T3EOv — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) July 10, 2026

Difusión masiva

Para poder asegurar la efectividad de la herramienta y maximizar su número de reuniones exitosas, los voceros del proyecto y la organización política iniciaron una difusión pública del mismo por medio de sus redes sociales. El propósito del mismo es masificar el conocimiento de este sitio web y lograr que la información llegue directamente a los sectores más afectados por los terremotos y sus réplicas, así como al personal logístico que trabaja dentro de estos refugios.

Toda la información sobre los requerimientos detallados para la validación de los datos biométricos y los enlaces oficiales de acceso para el registro se encuentran plenamente explicados y disponibles de manera gratuita a través de la dirección del sitio web de Monitoreo Ciudadano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.