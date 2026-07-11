Gobierno promete 25.000 viviendas si logra acceder a los recursos “ilegalmente retenidos” en el exterior

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró este sábado que el Gobierno calcula que serán necesarias al menos 25.000 viviendas para atender a las más de 17.900 personas que quedaron sin hogar tras los terremotos del 24 de junio.

Según Rodríguez, alcanzar esa meta dependerá de acceder a los recursos “ilegalmente retenidos” en el exterior.

Rodríguez afirmó que la magnitud de la emergencia obliga a un despliegue nacional para evaluar daños y atender a los damnificados, pero insistió en que la construcción masiva de viviendas requiere financiamiento externo.

“Necesitamos recuperar esos recursos (oro) para poder avanzar”, dijo, sin ofrecer detalles sobre montos, mecanismos o plazos.

El dirigente también anunció que Delcy Rodríguez entregará las primeras 200 viviendas la próxima semana, aunque no precisó ubicación, modalidad, criterios de asignación ni estado de las obras.

Señaló que la cifra de damnificados “seguramente va a aumentar” conforme avancen las inspecciones en las zonas afectadas.

Rodríguez reiteró que el Gobierno está concentrado en la emergencia y en la recuperación de servicios básicos, mientras continúan las labores de evaluación estructural en los estados más golpeados por el sismo.

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