"Como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando" y otras 12 perlas de Maduro en la cadena del #9Sep - Runrun

1.- “En la tarde de este lunes hubo una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país, más de 80 embajadores asistieron, a quienes les presentaron todas las denuncias de esta campaña guerrerista contra Venezuela”.
2.- “El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en rueda de prensa desmontó mentiras de la maquinaria de guerra de la oligarquía bogotana contra Venezuela”.
3.- “Como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando”.
4.-“He pedido en el marco de este consejo de defensa de la nación la mayor actuación apegada a las leyes y a todas las instancia del Estado. ¡Justicia!”.
5.- “A nombre de todo el Estado venezolano, de la unión cívico militar llamo a desmontar la maquinaria de guerra y a interceder a favor de la paz entre Colombia y Venezuela ¡Es un llamado a la consciencia!”.
6.- “En 70 años, nosotros hemos sido víctimas de la guerra colombiana. Todos los efectos negativos colaterales han llegado a Venezuela: violencia, secuestros, migración masiva”.
7.- “Soy un hombre de diálogo, soy un hombre que cree en la diplomacia, en la política con “P” mayúscula, en las ideas, en el intercambio, en la tolerancia”.
8.- “Detrás del intento de imponer un autoproclamado como Jefe de Gobierno en Venezuela está el gobierno de Colombia”.
9.- “Venezuela tiene las pruebas de cómo se pretende crear un falso positivo para generar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela”.
10.- “Afortunadamente, los servicios de inteligencia, contrainteligencia y la moral de nuestros oficiales, suboficiales y soldados ha podido contrarrestar, detener y acabar esas pretensiones de penetrar la capacidad de defensa de Venezuela”.
11.- “En los últimos tres meses se ha intentado -desde los organismos de inteligencia del gobierno colombiano- captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares, de defensa aérea, de defensa antiaérea y el sistema misilístico”.
12.- “Tenemos las pruebas de cómo desde Colombia se conspira para mandar grupos terroristas a atacar servicios públicos, poderes públicos y a tocar objetivos civiles y militares dentro de nuestro país”.
13.- “Hoy hemos reunido en convocatoria constitucional, al Consejo de Defensa de la Nación así como lo contempla el artículo 323 de la Carta Magna para atender el tema de la amenaza guerrerista del gobierno de Colombia contra Venezuela”.
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