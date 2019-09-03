Guaidó: AN buscará aliados para enfrentar amenaza de grupos paramilitares en Venezuela - Runrun

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Guaidó: AN buscará aliados para enfrentar amenaza de grupos paramilitares en Venezuela

Redacción Runrun.es3 septiembre, 20192min9

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EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA, Juan Guaidó, informó que se autorizará el uso de tecnología para facilitar la ubicación de los grupos paramilitares que estén en el territorio nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) señaló que el Parlamento se aliará “con el mundo democrático para enfrentar esta amenaza”.
 
“Tenemos una debilidad institucional sin precedentes de la cual se están aprovechando estos grupos irregulares que han proliferado durante años con el beneplácito del régimen”, aseguró el parlamentario en el debate de la Asamblea Nacional sobre la presencia de las FARC en Venezuela.
 
“Maduro financia grupos terroristas de manera directa e indirecta a través del lavado de dinero y la explotación minera. También les permite el libre tránsito por el territorio nacional”, expresó Guaidó.
 
El presidente interino indicó que en la región de Araya, estado Sucre, “hay presencia importante de narcotráfico”, así como de trata de personas, lo que calificó como consecuencia directa de la presencia de grupos irregulares en el estado Nueva Esparta.
 
El parlamentario recordó a los guardias nacionales que fueron asesinados en diciembre de 2018 en el estado Amazonas por estos grupos irregulares.
 
El líder opositor explicó que lo que sucede en la frontera “no es un problema de Colombia” porque esos grupos están operando en territorio venezolano.
 
Por otra parte exhortó a las Fuerzas Armadas a rechazar la presencia de estos mencionados grupos en el territorio nacional. 
 
*Con información de El Universal.
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