Guaidó: AN buscará aliados para enfrentar amenaza de grupos paramilitares en Venezuela - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA, Juan Guaidó, informó que se autorizará el uso de tecnología para facilitar la ubicación de los grupos paramilitares que estén en el territorio nacional.
EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA, Juan Guaidó, informó que se autorizará el uso de tecnología para facilitar la ubicación de los grupos paramilitares que estén en el territorio nacional.
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