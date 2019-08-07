FAN asegura que las nuevas sanciones de EEUU afectan el diálogo en Barbados - Runrun

El documento condena que la oposición venezolana celebre las medidas impuestas por EEUU. Para la FAN estas sanciones violan los derechos humanos de los venezolanos e infringen las normas del derecho internacional
La Fuerza Armada Nacional (FAN) condenó las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, por considerar que con las medidas anunciadas el 5 de agosto se pretende asfixiar económicamente al país.
A través de un comunicado, firmado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, FAN denunció que las nuevas medidas restrictivas emanadas desde la administración de Donald Trump buscan «congelar activos y propiedades del estado venezolano, así como prohibir transacciones relacionadas con las mismas».
Según el texto, difundido en el sitio oficial del ministerio de Defensa, las sanciones persiguen «afectar el diálogo promovido por el Ejecutivo Nacional, lo cual demuestra fehacientemente, que su único y real interés, es derrocar por la vía de la fuerza al gobierno de Nicolás Maduro Moros».
El documento condena que la oposición venezolana celebre las medidas impuestas por EEUU. Para la FAN estas sanciones violan los derechos humanos de los venezolanos e infringen las normas del derecho internacional, el principio de la autodeterminación y la potestad de sostener relaciones internacionales a través del intercambio comercial.
«Ante el chantaje y la coerción que pretenden imponernos, la FAN permanecerá firme e inquebrantable en sus convicciones democráticas; no se rendirá jamás por causa de las amenazas imperiales, y junto al noble y bravío pueblo venezolano, en perfecta unión cívico militar, continuará defendiendo la libertad, la soberanía y la independencia de nuestra amada Patria», reza el texto.
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