Observatorio Venezolano de Violencia: Aragua, Miranda, Bolívar, Distrito Capital y Sucre son los cinco estados más violentos del país - Runrun

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA (OVV) PRESENTA la mañana de este jueves su informe anual sobre las muertes ocurridas durante el año 2018. El director del OVV, Roberto Briceño León, asegura que este año se registran 23.047 muertes y la tasa de homicidios es de 81,4 por cada 100 mil habitantes.
Aragua, Miranda, Bolívar, Distrito Capital y Sucre son los cinco estados más violentos del país, según comunicara el observatorio. “El narcotráfico ha tomado el estado Sucre como el gran puerto y aeropuerto para la salida de la droga hacia el Mar Caribe”, explicó Briceño.
Por su parte, El Callao, en Bolívar, es el municipio más violento del país con una tasa de 619,8 muertes por cada 100 mil habitantes.
Tanto El Callao como Guasipati, ambos ubicados en el estado Bolívar, son los municipios más violentos de Venezuela por la presencia de grupos guerrilleros y bandas criminales por la extracción de minería.
La cifra de violencia ha disminuido con respecto a años anteriores. Sin embargo, la reducción se adjudica a cuatro factores:
- Acción de exterminio policial: Hay menos homicidios porque hay menos homicidas;
- Cambio en las modalidades del delito: Ante la escasez de efectivo y el empobrecimiento
- Emigración. han emigrado muchos delincuentes porque sus negocios no tienen beneficios en el país
- Cada vez más oscuros mecanismos de contento y registros de los datos: Hay una decisión o política en la cual se impide el registro de las denuncias. Estamos ante una fase distinta de la censura. En la cuales no sólo se prohíbe la salida de los datos, sino también el ingreso de los datos a las fuentes oficiales.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) considera que una región tiene una “epidemia de homicidios” cuando esa tasa supera las 10/100 mil habitantes.
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