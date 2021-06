Runrunes de Bocaranda: BAJO – ¿PARA FACILITAR CONVERSACIONES? - Runrun

¿PARA FACILITAR CONVERSACIONES?

Es lo que se presume tras la decisión del gobierno de Joe Biden de mantener la política de Donald Trump referente a las empresas petroleras extranjeras para que mantengan las operaciones mínimas esenciales en la extracción del otrora llamado “oro negro”.

Igual que hicieron Trump y Pompeo, se les permitirá a las empresas Chevron, Schlumberger, BakerHughes y Weatherford mantengan operaciones mínimas esenciales en Venezuela con del Departamento del Tesoro hasta el primero de diciembre de 2021. Casualmente por estos días se han reanudado las protestas de unos 400 empleados despedidos de Halliburton hace unos meses. La reactivación de las operaciones les hace pensar que algunos serán reenganchados. Aún no hay pronunciamiento de la empresa.

HABLÓ MADURO

A continuación, las 6 perlas que lanzó Maduro durante su intervención la noche del primero de junio y donde se refirió al diálogo con los opositores. Está en nuestro portal Runrun.es:

(Sobre el diálogo) “Si vamos a reunir la mesa, tiene que ser un acto público, con cámaras y periodistas, con comunicados, fotografías, imágenes y transparencia, cero secretismos, como debe de ser (…) las reuniones deben ser públicas y el país debe conocer los detalles”; “Vamos a llevar a las elecciones a nuestros adversarios. La Comisión Noruega de Diálogo ya está en el país. Este diálogo que se va a instalar debe plantear con crudeza todos los puntos de interés, como el levantamiento de las sanciones, reconocimiento de los poderes públicos, regreso de los recursos. Este es el clima que queremos crear ante las elecciones, de confianza”; “Yo quiero diálogo (…) El primer punto en el diálogo es que levanten las sanciones, el segundo es el reconocimiento de la Constitución y de los 5 poderes legítimos y constitucionales, tercero la devolución de las cuentas bancarias con todo el dinero secuestrado”; “La Comisión Noruega de Diálogo ya está en el país. Este diálogo que se va a instalar debe plantear con crudeza todos los puntos de interés, como el levantamiento de las sanciones, reconocimiento de los poderes públicos y el regreso de los recursos”; “Por fin logramos que se sentaran todos, yo quiero diálogo, en base a una agenda nacional de beneficio del país”; “Ese diálogo no es un diálogo de bobos, es un diálogo para plantear la cruda realidad de Venezuela (…) con una agenda realista”.

CRIPTOMONEDAS TURBULENTAS

Pueden afectar el flujo de caja del régimen. Desde mediados de mayo, las criptomonedas han caído US$ 3,5 billones en cuanto al valor del mercado. El bitcoin, que representa el 40% del mercado, se ha desplomado al punto más bajo desde principio de año, llegando a los US$ 30.000, representando una caída del 30 %. A pesar de esto, con el paso de los días se ha intentado recuperar, llegando a los US$ 38.000. Además del Bitcoin, Ethereum cayó más del 40 % y, por su parte, Dogecoin y Binance se desplomaron en un 30 %. Los datos vienen en el último boletín de la consultora de Oswaldo Ramírez Colina.

Como otra novedad debo añadir que en los ataques cibernéticos que en las últimas semanas se han efectuado desde Rusia contra empresas de Estados Unidos, como la empaquetadora de carne JBS y la petrolera Colonial Pipeline se detectó que provenían de Europa oriental o Moscú. Colonial pagó $5 millones a los atacantes -vía criptomonedas- para poder reiniciar las operaciones. Hay un alerta general a todas las empresas privadas de Norteamérica para acentuar la seguridad de su data y su almacenamiento en la nube. El tema estará en la agenda del próximo primer encuentro entre los presidentes Biden y Putin.

AL CIERRE

El gobierno de Estados Unidos a través del embajador James Story desmintió que no entregarían vacunas a Venezuela -en el plan de entrega gratuita a varios países en situación de riesgo sanitario- como circuló en varios medios hace apenas 72 horas.

Está en nuestro portal: “Desmentimos rotundamente que EE. UU. no donará vacunas contra la covid-19 a Venezuela. Reiteramos nuestra voluntad en resolver la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, por lo que hemos donado más de 1.200 millones de dólares”, escribió el embajador James Story en Twitter. Agregó que el “enfoque” de su país es ayudar al pueblo venezolano, pero -aclaró- para ello “es necesario que exista un sistema transparente para vacunar. “Constantemente evaluamos la situación para futuras donaciones. EE. UU. apoya plenamente un esfuerzo sólido de vacunación que pueda llegar a todos los ciudadanos de Venezuela”.

Venezuela realiza, desde el pasado sábado, una nueva fase de vacunación en varios puntos del país, pese a que no ha hecho público el plan que se lleva a cabo, que es, según la oposición y organizaciones sanitarias, discriminatorio, al usar como referencia el Sistema Patria, usado para el reparto de ayudas estatales.

La omisión de un plan de vacunación generó desconfianza entre diversos sectores nacionales e internacionales, entre los que se encuentra el Gobierno de EE. UU., que exige transparencia para que se haga efectiva una posible donación de vacunas.

¿ACTUARÁ EL “PODER MORAL”?

La denuncia está en sus manos. Se trataría de unas expropiaciones ilegales enmascaradas en bastardas decisiones judiciales. Afectarían derechos legítimos de propiedad e irían contra decisiones ya cumplidas. El epicentro está en la Sala Civil del alto tribunal. Los informes arrancaron en Maracay pero llegan hasta el Ávila caraqueño. ¿Una nueva tribu judicial con ramificaciones en varios estados? Ese poder tiene la palabra.