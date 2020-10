Runrunes de Bocaranda: ALTO – CUBA - Runrun

CUBA

Con hermetismo rodean la enfermedad cancerígena del expresidente y segundo hombre de Cuba por muchos años al lado de su hermano Fidel Castro. Raúl Castro, primer secretario del partido Comunista de Cuba desde 2011, ha estado recluido en una casa-hospital para su tratamiento en secreto. Ante esa realidad nos cuentan que otros grupos de poder han comenzado las purgas internas.

El vicealmirante Julio César Gandarilla es el miembro de la poderosa cúpula militar que realmente manda en Cuba desde mucho antes de que fuera nombrado ministro del Interior. Gandarilla es quien dirige la contrainteligencia que le cuida las espaldas a Raúl, supervisado por su hijo Alejandro Castro Espín (coordinador de inteligencia y contrainteligencia).

Otro factor importante en el manejo de la transición es quien fuera esposo por años de una hija de Raúl, Déborah, y quien ha dirigido las empresas comerciales (militares) de todo tipo de renglones y actividades por muchos años.

SOLO 44 CASOS DE COVID-19 ENTRE LOS 1.2 MILLONES DE PASAJEROS DA EL OK A LOS VUELOS GLOBALES

Me pareció importantísimo que en medio de esta pandemia y su cuarentena global pueda ofrecerles este documento oficial de la IATA sobre la apertura de los vuelos comerciales y los riesgos que conlleva hoy en día abordar un avión de pasajeros.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) demostró la baja incidencia de transmisión de COVID-19 durante los vuelos durante la “pandemia” con un recuento actualizado de casos publicados. Desde principios de 2020, se han notificado 44 casos de COVID-19 en los que se cree que la transmisión se ha asociado con un viaje en avión (incluidos los casos confirmados, probables y potenciales). Durante el mismo período han viajado unos 1.200 millones de pasajeros.

El informe oficial

“El riesgo de que un pasajero contraiga COVID-19 mientras está a bordo parece muy bajo. Con solo 44 casos potenciales identificados de transmisión relacionada con vuelos entre 1200 millones de viajeros, ese es un caso por cada 27 millones de viajeros. Reconocemos que esto puede ser una subestimación; pero incluso si el 90% de los casos no se informaran, sería un caso por cada 2,7 millones de viajeros. Creemos que estas cifras son sumamente tranquilizadoras. Además, la gran mayoría de los casos publicados ocurrieron antes de que el uso de cubiertas faciales durante el vuelo se generalizara”, dijo el Dr. David Powell, Asesor Médico de IATA.

Una nueva perspectiva sobre por qué las cifras son tan bajas proviene de la publicación conjunta de Airbus, Boeing y Embraer de una investigación separada con “Dinámica de Fluidos Computacional” (CFD), realizada por cada fabricante en sus aviones. Si bien las metodologías diferían ligeramente, cada simulación detallada confirmó que los sistemas de flujo de aire de las aeronaves controlan el movimiento de partículas en la cabina, lo que limita la propagación de virus. Los datos de las simulaciones arrojaron resultados similares:

“Los sistemas de flujo de aire de las aeronaves, los filtros de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA), la barrera natural del respaldo, el flujo de aire hacia abajo y las altas tasas de intercambio de aire reducen de manera eficiente el riesgo de transmisión de enfermedades a bordo en tiempos normales. La adición del uso de máscaras en medio de las preocupaciones por una pandemia agrega una capa adicional significativa de protección, lo que hace que estar sentado muy cerca en la cabina de un avión sea más seguro que la mayoría de los otros ambientes interiores”.

Recopilación de datos

La recopilación de datos de IATA y los resultados de las simulaciones por separado se alinean con los números bajos informados en un estudio revisado por sus pares, recientemente publicado por Freedman y Wilder-Smith en el Journal of Travel Medicine. Aunque no hay forma de establecer un recuento exacto de posibles casos asociados con vuelos, el contacto de la IATA con las aerolíneas y las autoridades de salud pública, combinado con una revisión exhaustiva de la literatura disponible, no ha arrojado ningún indicio de que la transmisión a bordo sea común o generalizada de alguna manera. Además, el estudio de Freedman / Wilder-Smith apunta a la eficacia del uso de mascarillas para reducir aun más el riesgo.

Enfoque por capas de medidas preventivas

La IATA recomendó el uso de mascarillas a bordo en junio y es un requisito común en la mayoría de las aerolíneas desde la posterior publicación e implementación de la Guía de Despegue por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Esta guía agrega múltiples capas de protección en la parte superior de los sistemas de flujo de aire que ya garantizan un entorno de cabina seguro con muy pocos riesgos de transmisión de enfermedades durante el vuelo.

“La guía integral de la OACI para viajes aéreos seguros en medio de la crisis del COVID-19 se basa en múltiples capas de protección, que involucran tanto a los aeropuertos como a las aeronaves. El uso de máscaras es uno de los más visibles. Pero las colas gestionadas, el procesamiento sin contacto, la reducción del movimiento en la cabina y los servicios a bordo simplificados se encuentran entre las múltiples medidas que está tomando la industria de la aviación para mantener los vuelos seguros. Y esto se suma al hecho de que los sistemas de flujo de aire están diseñados para evitar la propagación de enfermedades con altas tasas de flujo de aire y tasas de intercambio de aire, y una filtración altamente efectiva de cualquier aire reciclado”, dijo Powell.

Las características de diseño de la aeronave añaden una capa adicional de protección que contribuye a la baja incidencia de la transmisión en vuelo. Estos incluyen:

√ Interacciones limitadas cara a cara cuando los pasajeros miran hacia adelante y se mueven muy poco.

√ El efecto del respaldo que actúa como una barrera física al movimiento del aire de una fila a otra.

√ La minimización del flujo de aire hacia adelante y hacia atrás, con un diseño de flujo segmentado que se dirige generalmente hacia abajo desde el techo hasta el piso.

√ La alta tasa de aire fresco que ingresa a la cabina. El aire se intercambia de 20 a 30 veces por hora a bordo de la mayoría de los aviones, lo que se compara muy favorablemente con el espacio promedio de oficinas (promedio de 2-3 veces por hora) o escuelas (promedio de 10 a 15 veces por hora).

El uso de filtros HEPA que tienen una tasa de eficiencia de eliminación de bacterias / virus superior al 99,9 %, lo que garantiza que el suministro de aire que ingresa a la cabina no sea una vía para la introducción de microbios.

Estudios de los fabricantes

La interacción de esos factores de diseño en la creación de un entorno de bajo riesgo único se había entendido intuitivamente, pero no se había modelado previamente antes de las simulaciones CFD (DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL) por los tres principales fabricantes en cada una de las cabinas de sus aviones. Los siguientes son aspectos destacados de la investigación de los fabricantes:

AIRBÚS

Airbus usó CFD para crear una simulación de alta precisión del aire en una cabina A320, para ver cómo las gotas resultantes de una tos se mueven dentro del flujo de aire de la cabina. La simulación calculó parámetros como la velocidad del aire, la dirección y la temperatura en 50 millones de puntos en la cabina, hasta 1000 veces por segundo. Luego, Airbus utilizó las mismas herramientas para modelar un entorno no aéreo, con varias personas manteniendo una distancia de seis pies (1.8 metros) entre ellos. El resultado fue que la exposición potencial era menor cuando se sentaba uno al lado del otro en un avión que cuando se mantenía a 2 metros de distancia en un entorno como una oficina, un aula o una tienda de comestibles.

“Después de múltiples simulaciones altamente detalladas que utilizan los métodos científicos más precisos disponibles, tenemos datos concretos que revelan que la cabina del avión ofrece un entorno mucho más seguro que los espacios públicos interiores”, dijo Bruno Fargeon, de Airbus Engineering y líder de Airbus Keep Trust en la Iniciativa de Viajes Aéreos.

“La forma en que el aire circula, se filtra y se reemplaza en los aviones crea un entorno absolutamente único en el que tienes tanta protección sentado uno al lado del otro como si estuvieras parado a 2 metros de distancia en el suelo”.

BOEING

Usando CFD, los investigadores de Boeing rastrearon cómo las partículas de toser y respirar se mueven alrededor de la cabina del avión. Se estudiaron varios escenarios, incluido el pasajero que tose con y sin máscara, el pasajero que tose ubicado en varios asientos, incluido el asiento del medio, y diferentes variaciones de las salidas de aire superiores individuales de los pasajeros (conocidas como jadeos) encendidas y apagadas.

“Este modelo determinó la cantidad de partículas de tos que entraron en el espacio para respirar de los otros pasajeros”, dijo Dan Freeman, el ingeniero jefe de la Iniciativa de Viaje Confidente de Boeing. “Luego comparamos un escenario similar en otros entornos, como la sala de conferencias de una oficina. Según el recuento de partículas en el aire, los pasajeros sentados uno al lado del otro en un avión equivalen a estar a más de 2.5 metros de distancia en un entorno de edificio típico”.

EMBRAER

Utilizando modelos CFD, flujo de aire de cabina y dispersión de gotas validados en pruebas de entorno de cabina a gran escala, Embraer analizó el entorno de cabina considerando un pasajero tosiendo en varios asientos diferentes y condiciones de flujo de aire en nuestras diferentes aeronaves para medir estas variables y su efecto. La investigación que Embraer completó muestra que el riesgo de transmisión a bordo es extremadamente bajo, y los datos reales sobre transmisiones en vuelo que pueden haber ocurrido respaldan estos hallazgos.

Luis Carlos Alfonso, vicepresidente senior de Ingeniería, Tecnología y Estrategia de Embraer, dijo: “La necesidad humana de viajar, conectar y ver a nuestros seres queridos no ha desaparecido. De hecho, en momentos como este, necesitamos a nuestras familias y amigos aun más. Nuestro mensaje hoy es que debido a la tecnología y los procedimientos implementados, se puede volar de manera segura; todas las investigaciones lo demuestran. De hecho, la cabina de un avión comercial es uno de los espacios más seguros disponibles en cualquier lugar durante esta pandemia.

La seguridad como máxima prioridad

Este esfuerzo de investigación demuestra la cooperación y la dedicación a la seguridad de todos los involucrados en el transporte aéreo y proporciona evidencia de que el aire en cabina es seguro. La aviación gana su reputación en seguridad con todos y cada uno de los vuelos. Esto no es diferente para volar en tiempos de COVID-19. Un estudio reciente de la IATA encontró que el 86 % de los viajeros recientes sintieron que las medidas COVID-19 de la industria los mantenían seguros y estaban bien implementados.

“No existe una única solución milagrosa que nos permita vivir y viajar con seguridad en la era de la COVID-19. Pero la combinación de medidas que se están implementando está asegurando a los viajeros de todo el mundo que la COVID-19 no ha vencido su libertad para volar. Nada está completamente libre de riesgos.

“Con solo 44 casos publicados de transmisión potencial de COVID-19 a bordo entre 1200 millones de viajeros, el riesgo de contraer el virus a bordo parece estar en la misma categoría que el de ser alcanzado por un rayo”, dijo Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA.

“La investigación detallada de Dinámica Computacional de Fluidos de los fabricantes de aeronaves demuestra que la combinación de las características de diseño existentes de la aeronave con el uso de máscaras crea un entorno de bajo riesgo para la transmisión COVID-19. Como siempre, las aerolíneas, los fabricantes y todas las entidades involucradas en la aviación se guiarán por la ciencia y las mejores prácticas mundiales para mantener los vuelos seguros para los pasajeros y la tripulación”, dijo de Juniac.