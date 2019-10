Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 15.10.2019: MEDIO: La inefable Tania - Runrun

MEDIO

LA INEFABLE TANIA:

La activista chavista Tania Valentina Díaz fue esquiva sobre los problemas que aquejan al ciudadano común en su entrevista con Vladimir Villegas insistiendo que todos ellos responden a un ataque de países extranjeros. Argumentó que mantienen intención de dialogar pero que la “oposición” no quiere trabajar para ello: “Quién se ha retirado del diálogo? Estamos en la AN esperando que esa oposición entre en la sensatez y comience a trabajar por el país”, dijo. La perla de sus galimatías acostumbrados fue cuando en referencia a los errores del chavismo en cuanto a la economía, Díaz manifestó desconocer el tema y que no sabe nada sobre posibles mejoras: “¿Qué errores ha cometido el Gobierno? No lo sé, hacer análisis en economía no es mi materia específicamente”. Luego habló sobre la situación de Ecuador, solicitando “prudencia para ayudar a los compatriotas” que se encuentran en este país. Nada que mencionar sobre los venezolanos detenidos, supuestamente pagados, en las protestas. Extraño que no se la hubieran llevado al paseo oficial de Diosdado a China o a Corea del Norte como si hizo Adán Chávez en su viaje con ella a esos países. Solo ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga que tienen entre sus párpados…

LOS REVOCATORIOS ¿YA?:

Súmate alerta que a partir de hoy 15 de octubre se inicia el período para ejercer el derecho constitucional a la solicitud del Referendo Revocatorio de mandatos de los cargos de elección popular de Gobernadores de 22 de los 23 estados del país, consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a partir de esta fecha se cumplen dos años de la elección y en los próximos días se cumplirán los dos años de la juramentación y toma de posesión de sus cargos, alcanzando la mitad del período constitucional para el cual fueron electos. Este proceso de elección de Gobernadores estuvo plagado durante su realización como después de la votación de una serie de irregularidades y omisiones que afectaron su transparencia y competitividad, en el cual el CNE llegó incluso a permitir el fraude contra la expresión de la mayoría de la voluntad popular en el estado Bolívar que eligió como su Gobernador al candidato Andrés Velásquez y se alineó con la declaración de la vacante absoluta del cargo de Gobernador en el Zulia, porque el candidato electo Juan Pablo Guanipa se negó a juramentarse ante la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, hecho aprovechado por el CNE para convocar una nueva elección de gobernador en ese estado el mismo 10 de diciembre cuando se realizaron las elecciones de Alcaldes. El trapiche noticioso que a la vez registra todos los abusos y violaciones contra la Constitución Nacional con frecuencia nos distrae de lo importante para meternos solo en lo urgente…

LA CONTITUCIÓN OBLIGA:

Lo transcribo pues cada día los rojos quieren alegar lo contrario. Como lo establece el artículo 191 de la Constitución, si un diputado acepta otro cargo público este pierde su investidura y no podrá regresar al Parlamento, así luego ya no esté en ese puesto para el cual fue nombrado. Según una base de datos del equipo de Runrun.es, y siguiendo lo que establece la norma constitucional, solamente un total de 29 diputados chavistas principales son los que pueden asistir nuevamente a las sesiones, ser tomados en cuenta para derechos de palabra, proponer puntos en los debates, votar y firmar la lista de asistencia.

El resto de parlamentarios – un total de 26 – optaron a otros cargos públicos: 4 como ministros, 4 como directores en gobernaciones, 5 son alcaldes, 7 son gobernadores, Asdrúbal Chávez como presidente de Citgo y como presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ricardo Sanguino. Ramón Lobo ha asistido a las sesiones a pesar de ser actual Consejero Ministro de la Embajada en Arabia Saudí. Los parlamentarios más reconocidos como Héctor Rodríguez, Víctor Clark, Carmen Melendez, Haiman El Troudi y Ricardo Molina no pueden volver. Pero estas curules cuentan con sus suplentes para asistir a las sesiones, porque además la mayoría de los diputados que ganó el chavismo fue a través del voto lista que otorga más de un suplente. Sin embargo, el constituyente Francisco Torrealba (Psuv-Portuguesa) aseguró al terminar la sesión del martes, 24 de septiembre, que fue un encuentro “entretenido” y que seguirán asistiendo. Pero, nuevamente, el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, insistió en que estos diputados perdieron automáticamente su curul dentro de la AN al aceptar irse a otras instituciones con otros cargos.

