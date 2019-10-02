Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 02.10.2019: MEDIO: CRYSTALLEX - Runrun

MEDIO
CRYSTALLEX:
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la minera canadiense Crystallex puede avanzar en sus esfuerzos de tomar control sobre las acciones del refinador Citgo, uno de los principales activos de Venezuela en el exterior, como parte de una disputa con la nación OPEP. Crystallex ganó una demanda de arbitraje de 1.400 millones de dólares por la expropiación de sus activos bajo el mandato del fallecido Hugo Chávez. Otras sentencias judiciales en Estados Unidos le permiten subastar acciones de Citgo para obtener la indemnización. El Fallo del Tercer Tribunal de Apelaciones, del 29 de septiembre, tuvo una medida de un juzgado inferior que había suspendido automáticamente la venta de acciones de Citgo a solicitud de la petrolera estatal venezolana PDVSA, propietaria del refinador. Por ello la premura en proteger el principal activo venezolano en el Norte.
APOYO:
La embajada de los Estados Unidos en Colombia informó que el gobierno norteamericano respalda “plenamente” el informe presentado por el presidente Iván Duque ante la ONU sobre el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro a la guerrilla del ELN: “Estados Unidos respalda plenamente las conclusiones compartidas por el presidente Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas que denuncian al ya sancionado régimen de Maduro por su continuo apoyo a los grupos criminales y narcoterroristas en territorio venezolano”, se lee en un comunicado de la embajada. EEUU considera “indudable” que estos grupos armados “continúan participando en el tráfico de drogas y otras actividades criminales que amenazan con desestabilizar la región”. Por esta razón, respaldan a Colombia “en sus esfuerzos continuos para proteger y defender su integridad territorial”.
El pasado 25 de octubre, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Duque denunció que el gobierno de Maduro es un eslabón de la cadena del “terrorismo transnacional” que sirve a los distintos grupos armados ilegales. Además, el presidente colombiano entregó al Secretario General de la ONU, António Guterres, un extenso documento que probaría —mediante coordenadas geográficas, fotografías y extractos de conversaciones— el supuesto apoyo de Maduro a la guerrilla del ELN y otros grupos armados ilegales.
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