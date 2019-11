Runrunes de Bocaranda: BAJO - Otras sanciones - Runrun

OTRAS SANCIONES:

Lo leo en el Informe Otálvora: “Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Moldavia, Armenia y Georgia impusieron sanciones a siete funcionarios de los aparatos de seguridad del régimen chavista. Estos países que no forman parte de la Unión Europea, se sumaron a la decisión del 26SEP19 mediante la cual el Consejo de la Unión Europea decidió sancionar a siete funcionarios venezolanos señalados de “graves violaciones de los derechos humanos, en particular la tortura, cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia de Venezuela en apoyo al régimen”. Ya en 2018 este grupo de países, algunos de ellos en proceso para incorporación a la UE y otros como miembros del “Área Económica Europea”, se habían sumado a las sanciones impuestas a dieciocho jerarcas chavistas.

Los veinticinco sancionados tienen prohibición de viajar a los países y sus bienes serán congelados. Por cierto, los gobiernos miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) se proponen concluir antes de finalizar el mes de noviembre, una primera lista de funcionarios chavistas acusados de “actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional” o que “hayan participado en hechos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos”.

Las reuniones de trabajo tienen lugar en Washington y participan representantes de Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, EEUU, Guatemala, Honduras, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y del gobierno de Juan Guaidó. Uruguay y Trinidad y Tobago se abstuvieron de participar en esta actividad”.

EL GRUPO DE PUEBLA:

Otálvora es un diario investigador de las andanzas de la izquierda continental y sus aliados allende los mares. En su último informe semanal que está en www.runrun.es menciona los siguiente: “El “Frente de Todos”, la coalición que presentó la candidatura de Fernández llevó a Buenos Aires a una larga lista de figuras de la izquierda internacional para acompañar las votaciones del 27OCT19. Entre los convidados estaban el exmandatario paraguayo Fernando Lugo, el ex canciller brasileño y actual operador internacional del lulismo Celso Amorim, la Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores de Brasil y Secretaria Ejecutiva del Foro de São Paulo Mónica Valente, el socialista chileno Marco Enríquez-Ominami y el español José Luis Rodríguez Zapatero. Enrique-Ominami, Zapatero, Lugo y Alberto Fernández son parte de los fundadores del “Grupo de Puebla”, el nuevo aparato propagandístico de la izquierda continental que ya colocó a uno de los suyos al frente de un gobierno.

AÚN SIN PASAPORTE:

14 meses sin mi documento de identidad por un capricho presidencial. 2 años sin salir del país. Esto desmiente a la fábrica de “fake news” que lanzó la mentira de que ya me lo habían entregado. Una fuente confiable me sopló: “Está en la segunda gaveta a la izquierda del escritorio del jefe del SAIME, Gustavo Vizcaíno Gil, quizás la persona de mas confianza del presidente Maduro en su gobierno”. En total tienen retenidos ilegalmente allí 47 pasaportes de personas “incómodas” para el régimen por órdenes superiores. Cuando quise interponer un Recurso de Amparo no fue aceptado por el Ministerio Público. Mi última salida al exterior fue hace mas de dos años.