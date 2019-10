Los Runrunes de Bocaranda: MEDIO: Mojiba - Runrun

Молва

Hablamos hace unas semanas del viaje de luna de miel que emprendió el general ministro de la Defensa Vladimir Padrino López por varias ciudades rusas hace un par de meses. Fue bien recibido por sus pares uniformados y conversó con dos altos dirigentes del gobierno de Vladímir Putin. Uno de los encargos (¿o recomendaciones?) habría sido el que estuviera atento, en cualquier momento, a participar en una transición política, pacífica, en su país. Le expresaron que contaría con el apoyo ruso ante los temores de enfrentamientos internos, ataques desde el exterior o un motín popular. Básicamente el mensaje fue para aclarar que no serían indolentes ante lo que suceda en Venezuela. Siempre ha estado en el tapete el sostenimiento del equipamiento militar ruso en nuestro país. Por cierto, de nuevo ha sido cuestionado el mantenimiento de esos equipos con el reciente accidente de un avión caza Sukhoi 30MK2 donde fallecieron el G/B Márquez Morillo, comandante de la Base Aeroespacial “Ríos” y el Capitán Nesmar Aalazar del Grupo Aéreo de Caza #11. Es el segundo avión de ese tipo que se accidenta. El primero fue en septiembre de 2015 donde también fallecieron sus dos tripulantes.Ya hace meses se viene hablando de la falta de mantenimiento por parte del estamento militar de los diferentes equipos rusos que tiene la Fuerza Armada Bolivariana. Cuando han venido decenas de militares rusos a Venezuela el régimen de Maduro-que ha promocionado por todos los medios dichas visitas- ha informado que son precisamente para realizar esas labores. Aquí reproduzco texto de esta columna del pasado 6 de junio de 2019: “¿EL APRESTO?: Ahora que escribo sobre equipamiento militar me pasan algunos datos interesantes: “los asientos de eyección de algunos aviones tienen los cartuchos que los accionan o vencidos o no los tienen. Grave riesgo para los tripulantes. Las turbinas de los aviones estadounidenses F-16, de los cuales fueron enviadas para su “overhaul” y reparación a China. De cinco Sukhoi dos están en la Base de El Sombrero en Guárico y dos en la de Barcelona en Anzoátegui. De los aviones biplaza de entrenamiento apenas funciona uno. Ayer se vanagloriaba la Armada que iba a reincorporar a su flota la fragata General Salom (F-25) tras 15 años de mantenimiento, desde 2004, en el dique de DIANCA en Puerto Cabello. Otras dos naves similares, la General Urdaneta y la Almirante García varadas también desde el 2004 siguen esperando su turno para volver al agua. ¿2034? …Son de “Ripley´s”…” ¿Será que no leen?…(Por si acaso…la palabra rusa con la que inicio significa “rumor”).

¿RAZONES?:

¿Será por eso por lo que arriba contamos que al M/G Padrino López lo han tenido de muy bajo perfil por estos días? Quien ha estado mas expuesto ha sido el jefe del Comando Estratégico Operacional , A/J Remigio Ceballos Ichaso, uno de los mas radicales maduristas dentro de las FANB. Dicen en los pasillos de Fuerte Tiuna que la presión radical obedecería a temores de que las sanciones aumenten y no se les permita viajar al exterior ni disfrutar “las mieles de sus panales en el exterior”. No aceptan “ceder más” (sic). ¿Coincidirá ese radicalismo con la expulsión del periodista John Carlin por parte de un militar inmediatamente su anunciada llegada al Aeropuerto de Maiquetía?, ¿por qué ningún civil se dio por aludido con el caso? La invitación la habían coordinado el abogado Pedro Nikken, con experiencia en conflictos globales como el de Argentina y Chile por el Canal del Beagle bajo el auspicio del Vaticano, y la hoy chavista light Maryclen Stelling. Tenía la aprobación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez Gómez y del canciller Arreaza. Una supuesta llamada de Stelling a Diosdado para pedirle dejaran entrar al invitado habría tenido como respuesta que “el tema no era de su incumbencia”. Hasta el inefable, hoy muy callado y cuestionado, Temir Porras, ex viceministro del canciller Maduro, puso el grito en el cielo al decir en un tuit “Nuestro invitado John Carlin fue declarado “inadmisible” y no pudo ingresar a Venezuela. Decisión inexplicable, toda vez que su visita buscaba promover la tolerancia y la negociación para resolver conflictos, a la luz de su experiencia en Sudáfrica y su amistad con Nelson Mandela”. Hoy muchos rojos quieren que olvidemos sus atropellantes actuaciones desde el poder y otros incluyen las violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo estos obstáculos a discusiones serias, incluyendo las sesiones auspiciadas por Noruega, no se deben permitir…