Los Runrunes de Bocaranda: BAJO: Los presos libres - Runrun

LOS PRESOS LIBRES:

Una farsa más. 12 de ellos tenían boleta de excarcelación desde hace un año. Entre ellos Pedro Jaimes quien tuiteó en mayo de 2018 la ruta del avión presidencial venezolano, información pública a la que se puede acceder libremente en las redes de todo el globo. O la señora Andrea Rivas cuyo pecado fue recibir una llamada de “alguien involucrado en el magnicidio contra el presidente”. Quien la llamó fue el que vendió los teléfonos a los complotados. Nada que ver con el caso pero como estaba en la lista de llamadas del sospechoso pasó un año presa. Solo tras exponerle el caso el periodista Eligio Rojas (@ElEspinito) de Últimas Noticias a la “primera combatiente” lograron su libertad. Los demás casos han sido detallados por el Foro Penal…

¡ALI MOSHIRI!:

Este ex ejecutivo de Chevron busca $ 500 millones para invertir en Venezuela apenas levanten las sanciones estadounidenses. Y se pueda recuperar la producción petrolera. La información viene de la colega Jennifer Hiller de la agencia Reuters. Moshiri, fue jefe de operaciones latinoamericanas de Chevron Corp y se está moviendo para recaudar $ 500 millones de grandes firmas financieras para invertir en el país donde hizo una gran amistad con el presidente Hugo Chávez y consiguió para su empresa buenos negocios. Moshiri fue el mas activo “lobista” extraoficial del caudillo venezolano. Fue quien le organizó la realización de un sueño que Hugo tenía desde que vivía en Sabaneta de Barinas: jugar béisbol -aunque no en el Yankee Stadium- pero si en el Shea Stadium de la misma ciudad de Nueva York. Chávez siempre se ufanó de haber lanzado la bola en el “Imperio” del que mas tarde se convirtió en un acérrimo enemigo. Amos Global Energy LLC, la empresa de petróleo y gas iniciada por el ex ejecutivo de Chevron, comienza una gira para recaudar fondos el próximo mes, buscando cinco grandes inversores para aportar $ 100 millones cada uno. Amos Global, que incluye a Moshiri y dos cofundadores, también está investigando a los tenedores de deuda pública de Venezuela para otro fondo que sería aún más grande. “Estamos tratando de ser los primeros en ingresar a Venezuela cuando se levanten las sanciones”, dijo a Reuters en una entrevista el lunes. El objetivo de Amos Global es alinear inversores y administrar los activos. La breve historia con la que resume Reuters la situación es esta: “Estados Unidos impuso sanciones a la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, en enero, con el objetivo de privar al país de los ingresos petroleros y derrocar al presidente Nicolás Maduro. Muchas naciones occidentales consideran que las elecciones venezolanas del año pasado fueron fraudulentas, mientras que Maduro ha denunciado al líder opositor Juan Guaidó como un títere estadounidense que busca fomentar un golpe de estado”. Moshiri dijo que “comprende la dificultad de recaudar fondos cuando los bonos soberanos de Venezuela están en mora, pero cree que podrá ganar inversores. El plan combinará una tarifa de gestión baja, aportes de los inversores a través de los puestos en el consejo y les permitirá abandonar el fondo después de dos años con una multa del 2% si las sanciones persisten. Moshiri, quien se retiró de Chevron en 2017 después de casi cuatro décadas con la petrolera, supervisó la exploración y producción en América Latina y África. Lanzó Amos Global Energy poco después con Noel Avocato, un ex ejecutivo de Chevron, y Chris Hasty, un ex banquero de Citigroup, Lloyds Bank y Morgan Stanley”. Chávez, a instancias de Rafael Ramírez, llamaba a Moshiri con frecuencia para consultarle actividades de PDVSA que pasó de ser la quinta petrolera global a una de las últimas al encargarse de repartir sus ingresos en el área política comprando conciencias y corrompiendo a decenas de funcionarios y empresarios del sector privado en la dilapidación de cientos de miles de millones de dólares de los que cada día vienen apareciendo esquemas de corrupción, blanqueo de capitales, inversiones y compras de activos desde Estados Unidos hasta Chile pasando por Europa, Asia y el Caribe. Esos polvos trajeron estos lodos…