Enchufadín

#EncufaDÍN | Felicita a Pedro Tellechea por su nuevo cargo

Pedro Tellechea fue nombrado presidente de Pdvsa en enero de 2023 durante los últimos meses de gestión de Tareck El Aissami como ministro de Petróleo. Ambos estudiaron en el Liceo Militar Jáuregui y Tellechea lo llamaba su "hermano de la vida”. Posteriormente, ocupó el cargo de ministro de Petróleo, luego de que El Aissami renunciara en medio de investigaciones por corrupción en la estatal que a Tellechea no le salpicaron

Redacción Runrun.es Hace 4 horas

Con una carrera militar y en el área petrolera y petroquímica Pedro Rafael Tellechea salió del Ministerio de Petróleo, luego de que el 27 de agosto el gobernante Nicolás Maduro lo nombrara ministro de Industrias y Producción Nacional en el marco de una movida de mata ministerial y poselectoral. Su sucesora es Delcy Rodríguez, quien sigue atornillada a la Vicepresidencia de la República y acapara cargos dentro de la administración oficialista.

“Usted duró poco aquí, pero va a permanecer en el corazón de la clase obrera”. Así lo despidieron trabajadores petroleros tras dejar el Ministerio de Petróleo.

¡INÉDITO y conmovedor! Así estuvo la despedida a Pedro Tellechea, ministro saliente de Petróleo en Venezuela. "Usted duró poco aquí, pero va a permanecer en el corazón de la Clase Obrera", le dice un trabajador petrolero. Todo el respeto al compañero. 👏🏽 pic.twitter.com/bfpLJFRtg5 — ✽ Orlenys Ortiz 🍁🍃 (@OrlenysOV) August 29, 2024

El 21 de marzo de 2023, Tellechea fue nombrado como ministro de Petróleo, justo un día después de que Tareck El Aissami renunciara a ese cargo, presionado por las investigaciones por corrupción dentro de la estatal petrolera tras la desaparición de más de $3.000 millones por concepto de ventas de petróleo venezolano que fueron pagados con criptoactivos. Tellechea llamaba a El Aissami su “hermano de la vida”, pues hasta estudiaron juntos en el Liceo Militar Jáuregui.

Hermano de la vida y Promoción, 88-93 y 87-92, del Liceo Militar Jáuregui. Unidos seguimos demostrando el compromiso productivo por la Patria; no defraudaré la confianza depositada, cuente con mi lealtad y afecto🤜🏼🤛🏼 @TareckPSUV @NicolasMaduro@delcyrodriguezv pic.twitter.com/4C522SC6Lw — Rafael Tellechea (@TellecheaRuiz) February 7, 2023

La gestión de Tellechea dentro de Pdvsa parece haber tenido muchas luces, pero no estuvo exenta de sombras. De acuerdo con fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción petrolera alcanzó los 851 000 barriles por día (bpd) en junio de 2024, registrando un incremento de 2,53% en comparación con la de mayo, que fue de 830 mil bpd. No obstante, en julio de 2023, Tellechea señalaba que la meta para 2024 de la industria petrolera venezolana era producir 1 759 000 de barriles de petróleo diarios (bpd), cifra que no se llegó a cumplir.

Tellechea también fue designado por Nicolás Maduro como “padrino” del estado Zulia y previo a eso también le había tocado “apadrinar” políticamente al estado Anzoátegui. Esa figura de padrino estatal Maduro la rescató a principios del año electoral. En febrero de 2024, Maduro encomendó a los padrinos y madrinas la labor impulsar el «buen gobierno». Para ese momento, todos quienes ostentaban esa figura eran ministros.

En declaraciones recogidas por TalCual, el abogado constitucionalista Manuel Rafalli explicó que desde el punto de vista legal la figura del «padrino» no tiene mayor trascendencia. Además, aclaró que mientras la medida no implique el abandono de las tareas de esos funcionarios, «Maduro puede políticamente nombrar a personas que se ocupen de la actividad de mejorar la percepción de Gobierno en esos sitios». También, señaló que estas personas no pueden asumir en estos estados ninguna función que la ley y la Constitución le asignen a las autoridades regionales y municipales.