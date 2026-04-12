Los hechos se repiten. Dos nuevos casos de intoxicaciones en escuelas bajo extrañas circunstancias ocurrieron esta semana en el estado Trujillo. El 8 de abril pasado, en la Escuela Manuelita Sáenz y el Ciclo Combinado de Santa Apolonia, en el municipio La Ceiba, varias personas presentaron erupciones en la piel tras percibir un fuerte olor desconocido, lo que obligó a desalojar las instituciones. Así lo informó el exconcejal Andrés Medina Terán al Diario de Los Andes.

A los afectados los trasladaron al recién inaugurado Centro Popular Tipo III Dr. José Gregorio Hernández. Sin embargo, Terán denunció que el lugar no tenía los insumos para atender la contingencia y pidió a Fundasalud que dote a las institución con lo necesario.

Lo que pasó en Trujillo no es un hecho aislado. Hace tres semanas, el 19 de marzo, 35 personas se intoxicaron en el Liceo Juan Antonio Rodríguez Domínguez de Aguada Grande, en el estado Lara. Dijeron sentir “un fuerte olor extraño”, y luego comenzaron a toser, tener dolor de garganta y náuseas, entre otros malestares. Algunos incluso perdieron el conocimiento por 30 minutos, reseñó Últimas Noticias.

En el país se han registrado al menos 47 episodios similares, desde hace un año y cinco meses. Los afectados son principalmente estudiantes.

En los primeros hechos que alertaron a la opinión pública, a finales del año 2024, las autoridades atribuyeron la situación a retos virales de redes sociales que instaban a los adolescentes a inhalar sustancias químicas. Sin embargo, la información oficial posterior ha sido escasa. Dicen abrir investigaciones y luego no publican qué sucedió o si hay planes para prevenir que los hechos se repitan.

La mayoría de los eventos se han producido en los estados Trujillo, Portuguesa, Sucre, Mérida y Barinas, de acuerdo con una base de datos elaborada por RunRun.es, a partir de publicaciones en medios de comunicación. Las personas afectadas han tenido que ser trasladadas a ambulatorios u hospitales para recibir atención médica.

Entre los síntomas comunes en los diferentes casos se incluyen dificultad para respirar, dolor de cabeza, mareos, vómitos y desmayos, entre otros. En intoxicaciones que ocurrieron en instituciones de La Guaira, Barinas y Cojedes algunos adolescentes tuvieron convulsiones.

Se identificaron escuelas en las que hubo más de un episodio, como en el Liceo Nacional Bolivariano Manuel Manrique, en Cojedes, en el que se reportaron tres casos de intoxicaciones entre marzo de 2025 y enero de 2026.

El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, señala que estos casos de intoxicación que han afectado a niñas, niños y adolescentes “no pueden ser interpretados como hechos aislados ni meramente accidentales”.

Para el abogado estos eventos son “señales de alerta sobre el deterioro de las condiciones de protección de la niñez” y que su recurrencia en distintos estados del país, particularmente en espacios escolares, “evidencia patrones que remiten a fallas estructurales más profundas”.

Retos virales, fumigaciones y causas por investigar

El 7 de noviembre de 2024 ocurrió uno de los primeros casos. Una intoxicación masiva ocurrió en el Liceo 27 de Junio del municipio Turén, en el estado Portuguesa, donde resultaron afectadas al menos 85 personas tras inhalar una “presunta sustancia química no identificada”, según declaró el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Luis Medina.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) dijo entonces que investigaban si el hecho y otros casos similares en Barinas se relacionaban con un reto viral de redes sociales llamado chroming, que consiste en inhalar sustancias químicas presentes en productos en aerosol, como desodorantes, pinturas o insecticidas.

Días después, Nicolás Maduro declaró sobre estos casos y confirmó que dos adolescentes de 12 y 14 años de edad fallecieron, en situaciones diferentes, por la realización de estos retos virales. Culpó a TikTok por permitir la publicación de este tipo de contenidos. Luego, el Ministerio de Salud dijo que habían desplegado una campaña preventiva en 18 estados del país y 207 escuelas para “concientizar a niños, niñas y jóvenes sobre los riesgos asociados a los retos virales peligrosos”.

Desde entonces, las autoridades locales o miembros de las escuelas han hecho menciones de otras causas preliminares. En junio de 2025 unos 50 estudiantes se intoxicaron en el Grupo Escolar El Limón, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry, del estado Aragua. La gobernadora Joana Sánchez declaró que días antes hubo una fumigación en varios planteles para evitar la propagación del dengue.

“La hipótesis que se maneja es que hubo un encuentro entre diferentes sustancias como el Fenotión (insecticida) y el cloro, produciéndose la intoxicación, sin embargo, estamos esperando el resultado de las investigaciones”, dijo.

En el liceo Colinas del Llano, ubicado en la urbanización Ciudad Varyná, en la capital de Barinas, hubo al menos tres incidentes de intoxicación y en los dos primeros se determinó que hubo “dispersión intencional de sustancias tóxicas”, aunque no hay detalles sobre quiénes fueron los responsables o cuál era el objetivo. Otras causas diferentes para intoxicaciones reseñadas por el medio Últimas Noticias incluyen que los estudiantes consumieron “gomitas” y una mezcla del suplemento energético con refresco.

En el caso reciente de las escuelas de Trujillo, el exconcejal Andrés Medina habló sobre la dispersión de sustancias químicas en distintas escuelas públicas del municipio.

Incertidumbre, protestas y pérdida de clases

Padres, madres y representantes de la parroquia El Tres de Febrero, del municipio La Ceiba en Trujillo, realizaron asambleas en las que acordaron no enviar a sus hijos a clases mientras se aclara la situación.

“En varios casos documentados entre 2025 y 2026, las actividades escolares fueron suspendidas temporalmente, afectando la continuidad educativa y reforzando la percepción de inseguridad en espacios que deberían ser protectores. La falta de respuestas claras también ha favorecido la circulación de rumores, incrementando la incertidumbre en las comunidades”, comentó Trapani.

En el estado Lara, representantes de la comunidad Aguada Grande protestaron en la calle para exigir que se investiguen con celeridad las causas de la intoxicación que afectó a los estudiantes del Liceo Juan Antonio Rodríguez Domínguez. Se declararon en asamblea permanente y crearon comisiones para acudir a organismos como el Cicpc, el Ministerio Público y el Ministerio de Educación para obtener respuestas. También contaron que luego de una semana de que se produjeran los hechos, varios de los adolescentes continuaban con secuelas.

Sobre qué más se ha hecho en escuelas afectadas, la docente de una escuela afectada en Turén, estado Portuguesa, dijo a RunRun.es que tras los hechos las autoridades acudieron para hacer interrogatorios, pero que no dieron información clara del resultado de las investigaciones. Sin embargo, admitió que sí hay desde entonces más presencia policial en los alrededores de la escuela. Incluso, afirmó que se les revisan los bolsos a estudiantes y personal del plantel antes de entrar para evitar que ingresen sustancias que podrían ser “peligrosas”.

¿Qué piensan expertos y defensores de DDHH?

El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Huníades Urbina, cuestionó el “secretismo” de las autoridades alrededor de estos casos. Consideró que es necesario que el Ministerio de Salud diseñe un plan que las gobernaciones y alcaldías puedan implementar e informar a las comunidades.

Para la presidenta de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, Elvia Badell, un escenario ideal es que funcionara un centro general de toxicología al que los distintos centros de salud del país pudieran contactar para atender estos casos de intoxicaciones. Consideró que, además, docentes y representantes deben incorporarse para vigilar a los estudiantes en caso de que se pueda estar debido a estos retos virales.

Trapani, de Cecodap, añadió que la ausencia de información pública sistemática y oportuna demuestra una debilidad del sistema de vigilancia epidemiológica “y sugiere un escenario de alta subestimación de la magnitud real del problema”.

Infografía: Notebook LM

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