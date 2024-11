Inicio

Las intoxicaciones masivas en escuelas de Venezuela en claves

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Un reto viral de TikTok conocido como ‘chroming’ podría ser la causa detrás de intoxicaciones masivas en escuelas de Barinas y Portuguesa. De acuerdo a la versión oficial, los jóvenes inhalaron algunas sustancias tóxicas de color rosada, presumiblemente para cumplir con el “reto” en línea.

“En uno de ellos, el mayor de edad exhibe una serie de fotos con las que se demuestra la conducta delincuencial: manipula un arma de fuego y también aparece consumiendo algún tipo de sustancias, presunta marihuana”, afirmó el secretario de Seguridad de la Gobernación de Portuguesa, comisario Luis Medina.

Hasta el momento, al menos 179 jóvenes han sido afectados por inhalar sustancias tóxicas.

Los hechos y la versión de las autoridades del caso

‘Chroming’, es el nombre del reto viral que se dio a conocer por plataformas como TikTok, y que consiste en inhalar sustancias que son extraídas de productos conocidos como los desodorantes, pinturas e incluso insecticidas.

Detrás de esto, están las ganas de experimentar una sensación de “euforia”. Esta práctica se hizo más conocida después de la muerte de Esra Haynes, una adolescente de 13 años, de origen australiano, quien murió tras inhalar productos químicos de una lata de desodorante en aerosol. Aunque estuvo internada en el hospital, falleció la semana después.

El secretario de Seguridad de la Gobernación de Portuguesa, comisario Luis Medina informó el pasado 13 de noviembre que aprehendieron a un joven, de 18 años, identificado como Juan Carlos V.V. en el caso.

El implicado habría actuado con dos jóvenes más para preparar “los cócteles”. Esta información la obtuvieron después de una revisión a los teléfonos celulares de los sospechosos.

“Se logró extraer un audio telefónico en el que uno de los implicados hace mención de que se estaba echando la culpa para proteger a un tercero. De allí que se procedió a detener a otro adolescente”, indicó el funcionario.

Dentro de la revisión, encontraron un enlace de Internet y el mismo los llevó al reto viral. Medina explicó que las personas suelen usar un tipo de barbitúricos y juegan con el lema “si te duermes, pierdes y también mueres”.

Sobre su percepción de los casos, añadió que se estaba en presencia” de un hecho de terrorismo”. Además, no descartó ninguna hipótesis, aunque no pudo afirmar que los casos de Barinas estuvieran relacionados con los de Portuguesa.

“No puedo decir que lo ocurrido sean casos aislados. Lo que sí puedo decir es que en el caso de San Rafael de Onoto estamos trabajando con base en un reto viral, tanto por lo que ya hemos venido investigando y por otros sucesos similares que se están dando en Venezuela y otras partes del mundo”, agregó.

Los padres afirmaron estar preocupadas. En declaraciones recogidas por el medio aliado El Pitazo, uno de ellos mencionó “Varios padres y representantes que tuvimos contacto con los alumnos afectados en Turén también sufrimos mareos, dificultad respiratoria y picor en piel, ojos y garganta. Tenemos miedo”.

Exigen que se revele la sustancia tóxica: “Esto es muy angustiante. No sabemos nada. Nada dicen sobre la sustancia que causó la intoxicación. No nos explican por qué algunas niñas sufrieron desmayos, fiebre y convulsiones”, alegó una fuente al mismo medio de comunicación.

¿Alerta de regulación de redes sociales?

Dicha situación encendió la alarmas sobre el uso de las redes sociales y los adolescentes. Un hecho que aprovechó Diosdado Cabello para volver a alertar sobre una eventual regulación de estas plataformas.

“Esto es un problema que hay que enfrentar, el tema de las redes sociales, la legislación, la regulación (…). Ponen mensajes y promueven desde allí la participación de personas, en este caso de jóvenes”, manifestó Cabello en el ‘Mazo Dando’, programa transmitido por VTV.

Especificó que llegará “el momento”, en el que regularán el uso de las redes sociales. “Cuando no se tiene control de los elementos que se usan para este tipo de retos”, se puede “terminar construyendo una cosa altamente nociva, con consecuencias nefastas”.

En agosto de 2024, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, discutió sobre la posible ley para regulación de las redes sociales, después de que Nicolás Maduro acusara a WhatsApp, Instagram y TikTok como redes “multiplicadoras del odio”.

La diputada oficialista, Imarú González, por medio de una nota de prensa, comunicó que el objetivo es “revisar o crear una nueva norma” que sea capaz de regular las redes y su “creciente impacto negativo”, en especial en los niños, niñas y adolescentes.

Los padres deben supervisar

En una entrevista con Unión Radio, el psicológico y coordinador adjunto de Cecodap, Abel Saraiba, advirtió que es importante entender la motivación detrás de los adolescentes al adoptar este tipo de comportamientos.

“Desde el mundo adulto pensamos que es más fácil eliminar TikTok. Si eliminas TikTok, seguirán en otras redes sociales como Instagram, boca a boca. Los retos peligrosos lo que hacen es cambiar la expresión con algo que tiene que ver con un mecanismo muy propio de los adolescentes”, sostuvo.

El experto explicó que aunque los adolescentes parecen físicamente adultos, ” hay cambios que nos demuestran que no son adultos, puesto que todavía su desarrollo cognitivo no está completo. Entre las áreas que no están completas justamente está el área que supone la estimación de riesgos”.

De esta forma, Saraiba dice que, por esta razón, en muchas ocasiones, ponen en riesgo su vida y la de las demás.

“En estos momentos, los padres están cada vez menos presentes. Tenemos papás que duermen en la misma casa, que incluso se pueden sentar a comer con su hijo, pero no están presentes. Están conectados a una pantalla y se preocupan del tiempo que sus hijos pasan en pantalla, pero los papás pasan el mismo tiempo en pantalla que sus hijos”, analizó.

Agregó que los adolescentes pueden usar estos retos para sentirse más “valientes”, pero qué es importante que los adultos sean ejemplos.