Gobierno activa el “Plan Independencia 200”: lo que se sabe

Nicolás Maduro anunció este jueves, 11 de septiembre, el despliegue del “Plan Independencia 200”, una operación militar que según dijo busca garantizar la “independencia y la paz” de Venezuela, frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

“Estamos activando en este momento, de norte a sur, de este a oeste, 284 frentes de batalla en todo el país”, afirmó Maduro desde Ciudad Caribia en un acto transmitido por VTV.

El gobernante estuvo acompañado en el acto por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y otros funcionarios de su administración.

Maduro indicó que este plan forma parte del concepto de “defensa integral de la nación”, con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Nacional y los cuerpos combatientes de trabajadores organizados.

“Es una ofensiva permanente. Llamo a la consolidación de posiciones y a fortalecer el sistema defensivo nacional”, expresó.

Puntos en “rutas potenciales de un posible agresor”

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, señaló que se activaron “284 puntos críticos” para enfrentar supuestas amenazas y agresiones del gobierno de Estados Unidos.

Desde la carpa del Comando Estratégico Operacional, explicó la función de los llamados “puntos críticos” incluye “acciones ofensivas, defensivas, de guerrillas, de milicia territorial y de cuerpos combatientes”. El objetivo principal -dijo- es garantizar la defensa integral de la nación ante cualquier eventualidad.

Padrino López explicó que entre los puntos reforzados se encuentran los puestos de comando principales y alternos, las direcciones de aproximación potenciales y los puntos de atención ciudadana atendidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuales incluyen instalaciones esenciales como aeropuertos, puertos, plantas petroquímicas, eléctricas y de comunicaciones.

Asimismo, sostuvo que se prioriza la defensa de las costas, donde opera la zona de paz binacional N.º1 en la frontera con Colombia. “Estos puntos representan las rutas potenciales de un posible agresor y son clave para la defensa territorial”, señaló.

Por otra parte, dirigió un mensaje a los “imperialistas” para que “piensen bien lo que van a hacer y las decisiones que vayan a tomar”, señalando que “se han dejado engañar por actores internos” y asegurando que la moral de Venezuela no está acabada, sino que es “un pueblo efervescente, lleno de energía, lleno de luz, lleno de pasión por defender a su patria”.

“Esto no lo estamos haciendo a caprichos (…) está escrito en los manuales de doctrina”, afirmó (…) La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene las armas de la República, ama la paz, no ama la guerra. No la ama, no la quiere, pero tampoco se equivoque, para eso nos estamos preparando”, advirtió.

Las amenazas de Cabello

Desde los alrededores de la refinería Amuay en Falcón, vestido de militar, portando un arma larga y llamando a “defender la patria”, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señaló que hay vigilancia en cada punto con una “máxima movilización”. Según dijo, el objetivo es que Venezuela esté preparada para enfrentar a “cualquier enemigo, adversario y amenaza”.

“Quienes intenten agredir a nuestra Patria se encontrarán con el Pueblo”, declaró Cabello, quien además lanzó una de sus acostumbradas amenazas: “Los enemigos de la patria, los de adentro y los de afuera, tendrán que entender que, siempre que intenten agredir a nuestra patria, ahí estaremos nosotros”.

Cabello también resaltó que en esta operación “convergen nuestras fuerzas militares, los trabajadores, las trabajadoras, nuestro pueblo y las fuerzas policiales en perfecta fusión popular, militar y policial”.

Comenzó la activación de puntos en las regiones

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ofreció un balance del despliegue desde el estado Sucre, donde -afirmó- se revisaron los planes en toda la región oriental, incluyendo también a Nueva Esparta y Delta Amacuro. Según dijo, en esta región se activarán 34 puntos especiales “en resistencia activa”.

“Desde el estado Sucre, un mensaje muy claro a los gobierno vasallos del departamento de guerra de EEUU: El gobierno de Trinidad y Tobago, el gobierno de Guyana, tómenlo con calma, no se atrevan y no se les ocurra. Se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo de Bolívar, pero también se están prestando para desestabilizar a todo el Caribe y a este continente”, señaló.

Por su parte, José Alejandro Terán, gobernador de La Guaira, se apostó frente a la Casa Guipuzcoana para informar la activación de 10 puntos en la entidad litoral del país, como parte del Plan Independencia 200.

En un video musicalizado con una melodía al estilo medieval y portando un arma larga, Terán aseguró que existe una “amenaza inminente” por parte del gobierno de Estados Unidos con “ocho buques de guerra, un submarino nuclear y 1200 misiles” apuntando a Venezuela con una “falsa narrativa” de que Venezuela es un “narcoestado”.

“No, señores. Aquí todo el mundo sabe la verdad, que el narcoestado es el propio imperialismo yanqui (…) Condenamos desde aquí cualquier intento de agresión, de amenaza. Sepan ustedes, yanquis de mierda, que aquí no somos cobardes”, dijo Terán con un tono de voz elevado.

También, el gobernador de Falcón, Víctor Clark, participó en el despliegue del Plan Independencia 200 junto a Diosdado Cabello, con “ejercicios de movilización y ofensiva permanente en defensa de la patria”, según dijo en Instagram.

“Aquí está el Pueblo trabajador, la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad en perfecta fusión, listos para defendernos de cualquier amenaza interna o externa”, añadió Clark.

El comandante de la ZODI Zulia, G/D Javier Enrique Magallanes, en compañía del gobernador Luis Caldera, informó de la activación de 37 puntos en la región ubicada al noroeste del país. Estos puntos, según el uniformado, estarán “resguardando el interés operativo” como costas, arterias viales, instalaciones estratégicas y aeropuertos con el fin “de proteger” la región zuliana.

Carmen Meléndez, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, también activó en el plan desde la capital del país. “Caracas ha sido ejemplo a través de la historia de esa rebeldía y esa juventud rebelde, de esa llamarada que se encendió con el primer grito de independencia que después fue a toda América Latina”, expresó.

“El pueblo se está preparando y dice presente para la lucha, la batalla y las victorias que siempre hemos conseguido en unidad perfecta en nuestra capital”, añadió.

También, desde Caracas, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó un despliegue a propósito del Plan Independencia 200, en una jornada liderada por el presidente del organismo, Luis Granko. “Este contingente permanece firme, alerta y operativo en puntos estratégicos de la sede principal, como muestra concreta de resistencia institucional ante cualquier intento de vulnerar la soberanía nacional”, señaló el INTT en Instagram.

Contexto de tensiones entre EEUU y Venezuela

Desde el pasado mes de agosto, las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos están al filo de un conflicto. Donald Trump ordenó el despliegue de sus tropas y buques de guerra en el Caribe con la finalidad de combatir el narcotráfico. El mandatario estadounidense acusó directamente a Nicolás Maduro de presidente “ilegítimo” y de ser el cabecilla de un “narcoestado” por lo que ofreció 50 millones de dólares a quien ofrezca información certera sobre su captura.

Mientras tanto, la administración de Maduro mantiene un entorno de represión sostenida, llevando a cabo nuevas detenciones y desapariciones forzadas de dirigentes políticos relacionados con la causa de María Corina Machado, además de aumentar la presencia militar y policial en todo el país.

Amenazas cruzadas van y vienen. Trump advirtió que cualquier aeronave venezolana que represente peligro será derribada, mientras Maduro pidió a la ONU interceder para frenar lo que considera una violación a la soberanía nacional.

De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) el hundimiento de la embarcación en el Caribe y el sobrevuelo de aviones venezolanos sobre buques estadounidenses muestran un escenario intermedio que podría derivar en mayor tensión.

La organización afirmó que el riesgo de una escalada de tensiones entre Venezuela y EEUU es alto y podría ir de la intimidación militar a ataques selectivos, e incluso —aunque menos probable— a intentos de derrocar al gobierno de Maduro.

Aumenta la vigilancia en la frontera y suspensión de pasaportes

Durante los últimos días se ha reportado un aumento en la vigilancia de estados fronterizos como el Táchira. Según un reporte del medio andino La Nación, en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, unidades militares han arribado para reforzar la seguridad en los pasos fronterizos.

Asimismo, en otros sectores como la avenida Venezuela, que conecta con la aduana principal de Bolívar, han circulado varias unidades con uniformados a bordo y con destino final la sede del Destacamento 212.

A propósito de esta vigilancia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunció este 11 de septiembre que fue retenido el periodista y reportero gráfico Scheyder Vladimir Mendoza, corresponsal de la Agence France-Presse (AFP) en Cúcuta, al cruzar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Ureña en Táchira. Según la organización, antes de ser liberado “lo obligaron a borrar el material que había hecho del despliegue militar en la frontera entre Venezuela y Colombia”.

A su vez, el activista por los derechos humanos Marino Alvarado denunció que continúan las anulaciones de pasaportes a viajeros en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, así como los interrogatorios por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“El derecho al libre tránsito se violenta al impedir a las personas viajar o se les anula el pasaporte al entrar”, denunció Alvarado en redes sociales.

