Elecciones del 25 de mayo en Venezuela: ¿son viables?

La Hora de Venezuela Hace 4 horas

Para el próximo 25 de mayo, Venezuela tiene pautada la elección de autoridades regionales y de los diputados del Poder Legislativo Nacional. Una votación prevista en un escenario de incertidumbre y desconfianza para el árbitro electoral.

Y aunque el anuncio de la contienda se mantiene en pie, muchos actores políticos y los propios electores dudan que se realice, pues la consideran inviable, tras enfrentar ya, el primer cambio de fecha. En este sentido, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, justificó el cambio del 27 de abril al 25 de mayo, según explicó, por petición de las organizaciones políticas participantes en el proceso.

Posteriormente, el número dos del chavismo y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se pronunció sobre el aplazamiento y afirmó que “técnicamente era complicado” hacerlas el 27 de abril. Recientemente el diputado electo en 2020 y máximo dirigente del partido Cambiemos, Timoteo Zambrano, advirtió que la situación no había variado. “No está fácil que cumplamos con esa fecha (…) no sé si tenemos el tiempo para hacerlas el 25 de mayo. Me permito dudar”, alertó Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de mayoría chavista, en entrevista con Unión Radio.

Expertos electorales coinciden en que, además de las condiciones democráticas (por irrespeto a la voluntad popular del 28 de julio, partidos intervenidos, inhabilitaciones, persecución política, entre otros aspectos), faltan las condiciones técnicas al organizarse dos tipos de elecciones complejas como las regionales y de la Asamblea Nacional (AN) de manera conjunta.

En este sentido no verían extraño que la fecha se corra nuevamente, aunque destacaron que la decisión será política, acorde con los intereses del chavismo, dejando en segundo plano los aspectos técnicos.

Deben ser comicios separados

“Lo primero que hay que decir es que estas elecciones regionales y parlamentarias deberían hacerse separadas, porque técnicamente son muy complejas y políticamente tienen naturalezas diferentes. No deberían mezclarse”, sostiene el director del portal de análisis electoral Votoscopio, Eugenio Martínez.

En 2021, los comicios municipales y regionales se hicieron de forma conjunta, pero para 2025, el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, planteó separarlos. Entonces, el CNE, decidió unir votaciones de gobernadores, Consejos Legislativos y de la AN y que sean las primeras elecciones del año.

Tampoco se puede pasar por alto que el periodo de los gobernadores (4 años) vence en noviembre de este año y el de los diputados (5 años) de la AN en diciembre, por lo que el ente comicial estaría violando lo que establece la Constitución Nacional en ese sentido, al llamar a elecciones anticipadas.

“Entre los retos en una elección de tipo mixta aumenta el grado de complejidad, recordemos que se elegirán legisladores regionales y nacionales, adicional a los gobernadores. Los primeros, bajo un sistema paralelo que lleva la definición de circuitos electorales, en los cuales la oferta varía; es decir, de una parroquia a otra son distintas las boletas, pues los candidatos no son los mismos. Ahí se tienen unas 200 pantallas distintas y un compromiso técnico. Adicionalmente, los electores extranjeros con 10 años de residencia que pueden votar para las regionales no pueden hacerlo para la AN”, explicó el diputado suplente de 2020 por el movimiento El Cambio, Aníbal Sánchez.

Están también pendientes los comicios de alcaldes y un referendo para someter a votación la propuesta de reforma constitucional de Maduro.

“La única forma que se comiencen a corregir las deficiencias técnicas que se vienen observando desde la elección presidencial es que todos los rectores del CNE renuncien y se escoja uno nuevo, como primera fase de un proceso de renovación de las condiciones técnicas y políticas de la elección. Este CNE no está en condiciones de hacer elecciones técnicamente aceptables y políticamente aceptables mucho menos”, advirtió Eugenio Martínez.

Una de las deficiencias de las elecciones del 28 de julio fue que el CNE se escuda en un supuesto “ataque cibernético” para tumbar todo el sistema automatizado y no publicar los resultados electorales desglosados ni en la Gaceta Electoral. A la fecha, marzo de 2025, la página web sigue inactiva. Sobre este aspecto expresó su preocupación Timoteo Zambrano, quien recordó que Cambiemos propuso el mes de julio para hacer las primeras elecciones del año.

Existe incertidumbre ante fases como el proceso de postulaciones de candidaturas que debería ser automatizado a través de la página web del CNE. Hacerlo de manera manual, advirtió Eugenio Martínez, haría muy engorroso el proceso para los partidos políticos.

Las postulaciones y modificación de candidaturas con efecto en la boleta electoral serán entre el 31 de marzo y el 4 de abril. Dos días después, 6 de abril, el CNE informará sobre los nombres admitidos. Entre el 8 y 9 de abril, las organizaciones políticas participantes escogen su posición en la boleta electoral. Esto, según un cronograma filtrado por el diputado de 2020 y experto electoral, Aníbal Sánchez.

Sin embargo, el Poder Electoral no ha publicado la convocatoria para el 25 de mayo ni el cronograma en Gaceta Electoral como lo ordena la Ley Orgánica de de Procesos Electorales (Lopre) en su artículo 42. Además, guarda absoluto silencio sobre cada una de las etapas de la organización de las elecciones que deberían estarse cumpliendo en teoría.

Cronograma demasiado ajustado

Sánchez recordó que este 10 de marzo cerró el Registro Electoral (preliminar), que se usará para las elecciones del 25 de mayo, y ni el CNE ni las organizaciones políticas que han dicho que postularán candidaturas hicieron una campaña informativa para que los no inscritos en el padrón de votantes, quienes necesitan actualizar sus datos, acudieran a las oficinas del organismo a inscribirse.

“El día 24 de marzo los representantes de los partidos autorizados por el CNE deben auditar este corte del Registro Electoral, de acuerdo con un protocolo que les presentarán el día 20. El Registro tiene las características de ser preliminar hasta el día 26 de marzo, por lo que serán muy pocos los días (desde el 19) que tendrán los electores para consultar el padrón (que deberá ser a través de la página web) y reclamar”, dijo.

Tampoco se hicieron jornadas especiales para facilitar la inscripción de nuevos votantes o la actualización de datos como cambios de residencias, como en procesos electorales pasados.

Sánchez recordó que además de omitirse las jornadas, se ratificaron los miembros de mesa que prestaron el servicio electoral el 28 de julio para no hacer otro sorteo y se “comprimieron” otras actividades necesarias para la organización del proceso. Ello, sostuvo, permitió al CNE elaborar un cronograma ajustado para el 27 de abril y luego reprogramarlo, por lo que no duda que el ente comicial sea capaz de hacerlas el 25 de mayo.

“Si se justifica en el contexto de la poca promoción y de las acciones que atentan y limitan el derecho a la participación de ciudadanos (como la aplicación de la llamada Ley Bolívar, que impide la participación política por delitos de traición a la patria, a discrecionalidad de quien ejerce el poder), existe la posibilidad y tiene asidero el discurso político de una reprogramación, de manera que incluso se pueda conocer mejor la oferta y propuesta de los distintos candidatos”, dijo Sánchez.

El experto electoral indicó que la propuesta de hacer elecciones unas en julio y otras en diciembre surgió en el seno de la Asamblea Nacional de 2020 a través de una comisión de diálogo. Esta propuesta, que no fue acatada, buscaba dar holgura técnica y atendía más a las fechas de vencimiento de los periodos constitucionales de gobernadores, diputados regionales y del Parlamento Nacional.

“Es una estrategia política llamar a elecciones y las pudiesen volver a posponer; pero aunque las posponga dos meses o seis, las deficiencias técnicas de esta elección no se van a solventar. Es mucho lo que tiene que hacerse para corregir y para que las condiciones sean al menos parecidas a las del 28 de julio (antes de lo ocurrido con los resultados) y eso empieza por la renuncia de todos los rectores”, enfatizó, por su parte, Eugenio Martínez.

Analistas políticos han dicho que la estrategia de adelantar elecciones obedece a que el chavismo quiere aprovechar la desmovilización del electorado que votó mayoritariamente por Edmundo González Urrutia el 28 de julio, según 85% de las actas divulgadas por el Comando con Venezuela. Además, la oposición está dividida sobre si debe o no participar.

Para Martínez, no tiene sentido suponer que la elección se pospondrá de nuevo para cumplir con parámetros técnicos, porque, sostuvo, estos principios tienen una importancia menor para Miraflores, que concentra el valor electoral en el propósito político y los resultados que se anunciarán. Sobre los resultados también advirtió que “pueden corresponderse o no” con el voto de los ciudadanos que acudan a las urnas.

“Con el precedente del referendo consultivo de diciembre (sobre el Esequibo), y especialmente de la elección presidencial del 28 de julio, es evidente que los aspectos técnicos no importan. Se puede caer todo el sistema automatizado y, aun así, el 25 de mayo el CNE anunciará un resultado que no será posible de auditar, ni de verificar”, concluyó.